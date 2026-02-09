Pedro Sánchez visita las zonas más castigadas por el temporal en Granada y Jaén

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (segundo por la derecha), acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y por el alcalde de la localidad Blas Álves (derecha), visita este lunes Villanueva de la Reina (Jaén).

El presidente del Gobierno ha visitado este lunes las zonas de las provincias más afectadas por las fuertes lluvias y las inundaciones derivadas por las borrascas que azotan la Península, con especial violencia en Andalucía, en las últimas semanas. Sánchez ha reclamado un acuerdo nacional que permita responder de manera conjunta y anticipada, desde diferentes perspectivas, a la nueva realidad climática, como ponen de manifiesto las siete borrascas que han afectado a España lo que va de año.

Sánchez ha reiterado el compromiso del Gobierno con los afectados por las últimas borrascas y ha subrayado que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de la zona. Y ha pedido a los representantes institucionales estar unidos para poder anticiparse a borrascas “tan destructivas” además de reclamar que se extreme la prudencia porque el tren de borrascas aún no ha cesado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (en el centro), junto al alcalde de Huétor Tájar (Granada), Fernando Delgado (centro), durante su visita de este lunes a la localidad granadina para conocer los daños del temporal. Miguel Ángel Molina (EFE)

Acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente del Ejecutivo ha visitado las localidades de Huétor Tájar (Granada) y Villanueva de la Reina (Jaén). En Granada ha hecho una llamada a la unidad para hacer frente a lo que ha denominado como “realidad climática diferente a la tradicional”. Según Sánchez, estos fenómenos climatológicos adversos “es algo que invita a la reflexión en la que la ciudadanía nos exige a todos los representantes políticos, a las instituciones, estar unidos en la respuesta. Pero creo que también es importante que estemos unidos en el diagnóstico”. Y ha relacionado esa necesidad de anticipación con el “gran acuerdo de país que necesita España” para ofrecer una respuesta conjunta, desde el punto de vista institucional, pero también económico y social. “Eso exige recursos, pero también exige una adaptación a una realidad climática completamente nueva que supera muchas veces las previsiones científica y que nos debe poner a todas las administraciones en un trabajo conjunto”, ha asegurado Sánchez en la localidad granadina, de 11.000 habitantes y ubicada en el Poniente Granadino, donde el 80% de sus vecinos vive de la agricultura, especialmente del espárrago verde, producto cuya campaña empieza en unos diez días, pero el 30% de la producción se encuentra enterrada bajo agua.

Sánchez no ha ofrecido ningún paquete concreto de ayudas, que ha pospuesto para más adelante, cuando este episodio termine y entonces poner “en marcha los mecanismos para evaluar los daños y afrontar la reconstrucción”. Entonces, ha prometido, “ayudas y prontitud”. Esta localidad en concreto tiene en este momento el 35% de su superficie de cultivo del espárrago inundada en una campaña que debería comenzar en dos semanas.

El presidente, que no ha admitido preguntas en su comparecencia ante los medios, la primera tras las elecciones en Aragón, ha estado acompañado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero. El presidente ha insistido en la necesidad de un “gran acuerdo de país, en lo institucional, en lo económico y en lo social para dar respuesta a la nueva realidad climática”, que no solo es nueva, ha explicado, sino que “a veces supera las previsiones científicas”.

Más tarde se ha desplazado hasta Villanueva de la Reina, otro de los puntos críticos de las últimas borrascas por la crecida del río Guadalquivir, que ha anegado parques, equipamientos municipales y también el cementerio, lo que ha impedido dar sepultura a los tres fallecidos de la última semana. Allí, Sánchez ha recibido muestras de cariño y de apoyo de numerosos vecinos que aguardaban su llegada desafiando a la lluvia que caía —con vítores de “Pedro, Pedro” y “fuerza, Pedro, estamos contigo”—, a los que ha respondido con mensajes de ánimo para los afectados del temporal.

Sánchez ha augurado que, tan pronto pasen las borrascas, se activarán todos los mecanismos para conocer el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción con el apoyo de todos los sectores afectados. Y ha añadido que las ayudas se tramitarán “con prontitud” para garantizar la certidumbre. Sánchez ha aplaudido el trabajo de los servidores. Además, ha anticipado que a la visita hoy de la ministra Montero se sumará en unos días la del responsable de Agricultura, Luis Planas.

Finalmente, Pedro Sánchez ha agradecido el trabajo de los servidores públicos, desde Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil a la Unidad Militar de Emergencias (UME) —que tiene a centenares de efectivos desplazados en Andalucía—, sanitarios, confederaciones y los servicios de la Junta de Andalucía, y ha insistido en que el Gobierno va a responder a esta crisis y a trabajar en la reconstrucción.