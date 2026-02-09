Marruecos y el Polisario aceptan la hoja de ruta de EE UU negociada en Madrid sobre el futuro del Sáhara

Las partes en el conflicto, junto con Argelia y Mauritania, se volverán a reunir en mayo en Washington para intentar suscribir un acuerdo político

Estados Unidos ha disipado este lunes el secreto del diálogo multilateral que ha organizado sobre el futuro del Sáhara Occidental desde el fin de semana en Madrid. La misión de EE UU ante la ONU ha confirmado a través de la red social X que se han llevado a cabo, en coordinación con Naciones Unidas, conversaciones entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania en la capital española para aplicar una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en octubre sobre la que fue hasta hace medio siglo provincia número 53 de España.

Aparte de esta lacónica declaración final, tras la primera ronda directa de negociaciones sobre el Sáhara desde 2019 ha trascendido por vía de medios marroquíes y saharauis que Marruecos y el Polisario han aceptado la hoja de ruta de procedimiento presentada por EE UU para intentar suscribir un acuerdo marco político en el mes de mayo en Washington.

Después de más de medio siglo de conflicto, estancado en los últimos años sin negociaciones ni contactos, enemigos enfrentados en el frente militar y diplomático se han vuelto a reunir de nuevo en busca de una salida negociada. Esta vez el escenario ha sido la sede de la Embajada de EE UU en Madrid en medido de una estricta ley del silencio impuesta por el anfitrión a las partes. Masad Boulos, enviado para asuntos de África y del mundo árabe del presidente Donald Trump, y el representante de su país en la ONU, Michael Waltz, ha coordinado la reunión en presencia de Staffan de Mistura, enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental.

El encuentro con los jefes de la diplomacia de Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario –previsto inicialmente en la jornada del domingo– se prolongó hasta primera hora de la tarde de este lunes para consensuar las bases de llamada Hoja de Ruta de Madrid 2026.

Marruecos se ha enrocado en su oferta de estatuto de autonomía bajo su soberanía para la excolonia española, que sigue estando considerada por la ONU como “territorio no autónomo” o pendiente de descolonización. Para ello ha elaborado en los últimos meses un nuevo texto legal de 40 páginas, frente a las apenas tres del plan autonómico que presentó inicialmente en 2007, en el que detalla un modelo institucional de autogobierno, así como de fiscalidad, sistema judicial independiente y de fuerzas de seguridad propias. Marruecos lo considera como un documento técnico previo a la fase de negociaciones políticas. Su ministro de Exteriores, Naser Burita, se ha reunido este lunes con su homólogo español, José Manuel Albares.

El Frente Polisario se aferra a su vez a la vía de la autodeterminación mediante un referéndum, en el que se incluya la opción de la independencia. Argelia, su principal aliado, acoge en Tinduf (suroeste de su territorio) a las fuerzas del Polisario y a su dirección política junto con miles de civiles exiliados. Mauritania, que controló durante apenas tres años el sur del Sáhara Occidental tras la salida de las tropas coloniales españolas en 1976, participa habitualmente en las negociaciones sobre el Sáhara.

Las conversaciones de Madrid se han estancado, sin embargo, respecto a las funciones del denominado comité técnico permanente de expertos (juristas y politólogos de las partes) que debe evaluar el plan de autonomía de Marruecos, bajo supervisión de EE UU y de la ONU. El Polisario reclama que su misión se amplíe a todas las vías posibles de solución del conflicto, y no solo a la oferta autonómica de Rabat. Según revela el portal digital marroquí Le Desk, las partes se volverán reunir en un lugar no determinado durante el mes de Ramadán (entre mediados de febrero y mediados de marzo) para intentar llegar a un consenso sobre el comité de expertos.

La iniciativa de diálogo auspiciado en Madrid por EE UU parte de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 31 de octubre sin votos en contra, que planteó “una verdadera autonomía” como el objetivo “más factible” para una solución política del contencioso sobre el Sáhara Occidental.

El pasado 29 de enero, la UE avaló también que el plan de autonomía propuesto por Marruecos sea la base de una salida política para el Sáhara “con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptada del conflicto”.

Desde el bando del Polisario, se considera que el comité técnico debe estudiar los aspectos prácticos de cualquier acuerdo marco político que se pueda alcanzar, según el digital EC Saharaui. La misma fuente constata el consenso procedimental sobre la hoja de ruta de Madrid para suscribir en mayo en Washington un compromiso político que abra la puerta a una fase de negociaciones directas.

Misión de la ONU

No hay mención, por ahora, al futuro de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), desplegada desde el alto el fuego de 1991 entre Marruecos y el Polisario que puso fin a más de 15 años de guerra abierta. Tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, se abre la vía a una revisión semestral de sus funciones. Sobre la Minurso pende a partir de abril la amenaza de su desmantelamiento, como propugna Marruecos, o de ver rebajadas aún más sus competencias a causa del recorte presupuestario en la ONU.

Esta misión ya ha visto limitadas sus funciones en la práctica a las de un mero observador sobre el terreno, en un territorio controlado en un 80% por Marruecos, frente al 20% en manos del Polisario, tras la reanudación de hostilidades entre ambos bandos en 2020.