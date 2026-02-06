La Universidad de Valladolid expulsa al profesor que justificó un crimen en Burgos a un joven “por ser de Valladolid”

El rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, ha anunciado este viernes la expulsión del profesor Héctor Felipe Mateo Romero, quien justificó en redes sociales el crimen en Burgos por el que murió el vallisoletano Sergio Delgado “por ser de Valladolid”, según los investigadores. “Si ese [el origen de la víctima] fue el motivo, pues un asesinato muy merecido”, escribió en la red social X, antes Twitter, en unos mensajes que la comunidad virtual de Valladolid ha recordado en el marco del juicio que transcurre en Burgos esta semana sobre el autor del puñetazo mortal sobre el vallisoletano, de 32 años. El alto cargo universitario ha amparado la extinción laboral tras “las comprobaciones oportunas realizadas y a la vista de la información disponible y del reconocimiento de los hechos por el propio interesado”, quien se disculpó estos días en un comunicado con la UVa.

Largo pone fin a un conflicto creciente en Valladolid en las últimas fechas, en la que ha habido una gran presión de los políticos locales y autonómicos, la comunidad universitaria y hasta la familia de Delgado, que manifestó su repulsa ante esos comentarios de odio y rogó a la Universidad que reaccionara con contundencia ante el docente de Ingeniería Informática. La Junta de Gobierno de la UVa se ha celebrado este viernes y se ha traducido en la expulsión del profesor, de origen soriano, toda vez el equipo directivo “ha apreciado que hay motivos suficientes para considerar que no concurre en el citado profesor la idoneidad profesional exigible para el desempeño de funciones docentes. En consecuencia, se ha acordado la extinción con carácter inmediato de su relación contractual con la universidad”, según ha informado la agencia Europa Press. Asimismo, Largo ha comunicado que se ha remitido toda la información disponible a la Fiscalía por si esos mensajes fuesen constitutivos de delito.

El principal representante de la UVa ha incidido en que la institución educativa rechaza “con absoluta firmeza cualquier manifestación que trivialice la violencia o menoscabe el respeto debido a las víctimas y a los y las estudiantes”. Largo ha destacado la importancia de asegurar un entorno académico apoyado en el “respeto, la confianza y la responsabilidad” para avalar el funcionamiento de la Universidad. El rector ha anunciado que de momento no se van a pronunciar más sobre el caso y que durante estos días le han ofrecido “respeto y cercanía” a los allegados de Sergio Delgado al respecto de un “suceso que conmueve profundamente”. El profesor ahora expulsado trató de disculparse este miércoles mediante un comunicado público junto a la Universidad: “Reconozco que haber sugerido, incluso de forma irracional, que un acto tan atroz como aquel pudiera tener alguna justificación es una falta de humanidad que me avergüenza profundamente”. “No comparto en absoluto lo que escribí entonces, ni la actitud mostrada recientemente hacia los trabajos de mis alumnos, y que se trata de un comportamiento del que me arrepiento sinceramente [...] no hay contexto ni distancia temporal que aminore la gravedad de una afirmación así [...] Me duele reconocer que fui capaz de escribir algo tan carente de sentido y de valores”.

La familia de Delgado renegó de esas pretendidas disculpas al considerarlas vacías: “La publicación de mensajes que celebran su muerte ha supuesto un sufrimiento añadido, profundo e insoportable, que ninguna disculpa tardía y genérica puede neutralizar. Las disculpas carecen de significado cuando no van acompañadas de un reconocimiento expreso de la gravedad de lo ocurrido, de la asunción de responsabilidades y de consecuencias reales acordes al daño causado”.

El juicio transcurre esta semana en Burgos y el acusado, José Luis N., de 23 años cuando dio el puñetazo fatal, encara una petición de 14 años de prisión por parte de la Fiscalía por homicidio y los 20 que le piden los familiares de Delgado por asesinato. El autor del golpe ha reconocido los hechos, por los cuales ha pedido perdón, en unas sesiones judiciales donde la familia del vallisoletano ha reaccionado con dolor y lágrimas ante el relato de las pesquisas y de los hechos aquella noche del 24 de febrero de 2024 en Burgos. El acusado ha negado que el puñetazo se debiera al origen de la víctima, aunque la investigación insiste en que “ser de Valladolid” marcó el ataque del detenido, que lleva en prisión provisional desde entonces.