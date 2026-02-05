La tasa turística en el País Vasco costará hasta 7,5 euros por huésped y noche

El pago de una tasa turística en el País Vasco será obligatorio a partir de este verano. Será un impuesto progresivo cuyo precio se establecerá en función de la categoría del alojamiento, con un máximo de 7,5 euros por turista y noche en un hotel de cinco estrellas o de 2,25 euros en los de un estrella, pensiones, campings y agroturismos cuando la estancia se contrate en un municipio o ciudad con una oferta igual o superior a las 750 plazas. Quedarán exentos de este recargo los menores de 18 años y no se abonará cuando la permanencia se prolongue más allá de las cinco noches.

El procedimiento legal para poner en marcha el denominado “impuesto sobre estancias turísticas” ya ha arrancado con la aprobación del proyecto de norma foral por parte de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La normativa será la misma en los tres territorios y podría quedar aprobada definitivamente antes del verano por las Juntas Generales (los parlamentos provinciales) de las tres provincias vascas.

La figura de la tasa turística ya está vigente en tres comunidades autónomas. Cataluña la aprobó en 2012, Baleares en 2016 y el año pasado se sumó Galicia. El País Vasco llevaba más de un lustro con este debate, impulsado principalmente por el Gobierno vasco y las localidades con mayor número de afluencia de visitantes. Euskadi rozó el año pasado la cifra de los cinco millones de turistas, con un crecimiento del 4% del sector entre enero y noviembre (faltan los datos de diciembre para cerrar el ejercicio). El 11% del empleo en el País Vasco vive del turismo, según datos oficiales del Ejecutivo autónomo.

El impuesto a las pernoctaciones en alojamientos turísticos está a punto de ver la luz en el País Vasco. El consejero del ramo, Javier Hurtado, se ha felicitado este jueves, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en el Parlamento, por el paso dado por las tres diputaciones al aprobar el texto legal que regulará el gravamen: “Euskadi se sitúa a la vanguardia en este ámbito”, ha declarado.

La gestión de la tasa turística correrá a cargo de los ayuntamientos, que se encargarán de la recaudación de la misma. El importe que deberán abonar los hospedados oscilará entre los 0,75 euros que se pagará en hoteles de una estrella, pensiones, campings, agroturismos y albergues, y los cinco euros que se cobrará en los hoteles de cinco estrellas y en los cruceros. El pago será obligatorio en todas las localidades, salvo en aquellas que ofrezcan 25 o menos plazas. En estos casos, los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones del 100% para evitar que la tramitación del gravamen no compense las complicaciones que entraña su gestión.

El consejero Hurtado ha calificado de “positivo” el contenido de la norma foral elaborada por las diputaciones forales y ha destacado que se trata de una normativa “homogénea” para los tres territorios históricos, donde el impuesto será progresivo, de tal forma que “pagará más quien más tiene”. La nueva regulación deja exentos, entre otros colectivos, a los menores de edad, los estudiantes, los viajes por motivos de salud o para cursar estudios en todos los niveles y para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

La cuota por una pernoctación en un cinco estrellas (el de mayor categoría) será de un mínimo de 2,5 euros por noche y un máximo de cinco euros. Si ese establecimiento hotelero se encuentra en un municipio con una alta densidad de alojamientos turísticos (por encima de las 750 plazas en total), el consistorio podrá aplicar un recargo del 50%, con lo que la tarifa final máxima podría llegar a los 7,5 euros por noche.

San Sebastián, uno de los destinos turísticos más demandados por los viajeros, ha calculado que podría llegar a ingresar 8,5 millones al año con la implantación de la tasa. Estos ingresos, ha dicho el consejero vasco, deberán repercutirán “de forma beneficiosa” en los residentes y en los propios visitantes, puesto que será una inyección económica que se destinará a la mejora de las infraestructuras y los servicios turísticos. La norma también incluye las viviendas de uso turístico, tanto si se ceden completas o por habitaciones, con una tarifa de entre dos y cuatro euros por huésped y noche.

El Gobierno vasco confía en que el texto legal esté aprobado por las tres diputaciones antes de la Semana Santa. Después deberá ser sancionado por los respectivos parlamentos provinciales. La norma tiene garantizada su aprobación en las Juntas Generales de Bizkaia, gracias a la mayoría que tiene el PNV y el PSE-EE. En cambio, estas dos formaciones deberán recibir el apoyo de algún partido de la oposición para sacarla adelante, aunque se espera que bien Eh Bildu o bien Podemos puedan votar a favor. A partir de ese momento, A partir de ese momento, los ayuntamientos contarán con un plazo máximo de seis meses para adaptar sus ordenanzas, un trámite que en las principales ciudades (San Sebastián o Bilbao, por ejemplo) podría darse antes del verano para asegurar su aplicación en los meses de mayor llegada de viajeros foráneos.