Feijóo, sobre el decreto antidesahucios: “Se está expropiando el derecho de la gente, como en otras latitudes”

Alberto Núñez Feijóo ha establecido este miércoles varios símiles para explicar el alcance de las medidas antidesahucios incluidas por el Gobierno en el nuevo decreto aprobado esta semana. Para el líder del PP, las iniciativas de La Moncloa atentan contra la propiedad privada de los arrendadores sin justificación alguna. “Lo que se está expropiando es el derecho de la gente, este tipo de expropiaciones son de otras latitudes, de otros territorios”, ha señalado el jefe de la oposición en Binéfar (Huéscar), durante un acto de campaña de las elecciones aragonesas. Horas antes, el Partido Popular ha confirmado su predisposición a favorecer la convalidación de la norma que incluye la revalorización de las pensiones y su rechazo a la propuesta que incorpora el escudo social.

“El Gobierno se dedica a expropiar los derechos constitucionales de los españoles”, ha insistido Feijóo, que ha planteado otro paralelismo más. “Si una persona tiene dificultad para comprar, la culpa no es de los trabajadores de un supermercado”, ha sostenido el líder del Partido Popular. Delante de una estantería con productos cárnicos, el líder del PP ha insistido en pedir a los electores, a cuatro días de los comicios, que no dividan el voto. “Nosotros trabajamos para Aragón y el resto para que el PP no pueda tener una mayoría suficiente”, ha indicado. “Nuestro proyecto es a favor de un Aragón imparable y el resto de los proyectos es para que no pueda ganar el PP”, ha añadido.

Una vez troceado el decreto ómnibus —como acordó el Gobierno este martes en Consejo de Ministros—, el PP ya había apuntado su predisposición a favorecer la revalorización de las pensiones y había alejado su apoyo al escudo social. Un día después, y una vez analizado el contenido completo del documento, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha apuntado ya el sentido de su voto para la futura convalidación de sendos decretos en el Congreso: el Partido Popular reitera su posición favorable a que la revalorización de pensiones salga adelante y a que el escudo social, que incluye las disposiciones antidesahucios, decaiga. “No puede ser que el Gobierno de Pedro Sánchez, tan socialista, pretenda que el propietario de la vivienda asuma la situación de vulnerabilidad de la familia”, ha expresado Tellado en una entrevista en Antena 3.

Con el más que probable sí del PP a las pensiones y no del PP al escudo social, el Ejecutivo tiene por ahora garantizados para convalidar la subida de pensiones que los jubilados recibieron en la nómina de enero, pero no para con el nuevo escudo antidesahucios, que se ha cerrado con el PNV pero no con Junts y que ya está criticando Podemos por insuficiente. No obstante, La Moncloa confía en poder lograr el voto favorable tanto de la izquierda como de la derecha nacionalista cuando se vote la convalidación en el Congreso, como máximo en un mes.

En declaraciones a los medios, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado este miércoles contra las fuerzas políticas que hagan decaer el escudo social. “Quiero ser muy claro. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de escudo social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios”, ha espetado el ministro en declaraciones a los medios durante la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

El decreto del escudo social incluye, además de las medidas antidesahucios, las ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar a decenas de miles de familias vulnerables y cortarles los suministros básicos.