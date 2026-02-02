Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en el desembarco de una lancha rápida en la que viajaban 11 migrantes en la playa de Los Muertos, a las afueras de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes). Fuentes cercanas a la investigación han explicado que el bote se ha acercado a la costa con al menos una veintena de personas, a las que ha dejado cerca de la playa antes de volver mar adentro. Al acudir hasta la zona, la Guardia Civil ha encontrado un cadáver y a un hombre herido de gravedad, que ha sido trasladado hasta un centro hospitalario almeriense. Otra veintena de personas, entre ellas un menor, han sido rescatadas en buen estado de salud.

Pasadas las 10 de la mañana, una llamada avisaba al servicio de Emergencias 112 Andalucía de la presencia de “una narcolancha” en el entorno de la playa del Lancón, en Carboneras, según han explicado fuentes de este organismo público. Dos horas después, otra persona alertaba a la Guardia Civil de que había una embarcación rápida acercándose a la playa de Los Muertos, en la misma localidad y a pocos kilómetros de distancia de la anterior.

Varios efectivos del instituto armado se desplazaron hasta la zona. Y encontraron en el lugar que el bote se había vuelto a adentrar en el mar después de dejar a un grupo de personas migrantes en la costa. Los agentes pudieron entonces recuperar el cuerpo de un hombre por cuya vida ya no pudieron hacer nada los servicios de emergencias desplazados. Más tarde, fue trasladado hasta el puerto de Carboneras. En la playa encontraron también otra persona con una herida grave en la pierna, que fue enviada de urgencias hasta un hospital almeriense.

Ambos viajaban en la embarcación junto a una veintena de personas, entre ellas un menor. Todas fueron rescatadas en aparente buen estado de salud, según fuentes del caso. Una de ellas avisó a los servicios de emergencias pidiendo ayuda cerca de las tres de la tarde gracias a la colaboración de un conductor que lo encontró en la carretera AL-5106 que pasa junto a la playa de Los Muertos. Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes, según ha informado EFE.

Esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de la confirmación de una pena de seis años de prisión a un hombre condenado por ejercer de patrón en un barco pesquero en el que viajaban 40 personas de origen argelino, entre ellas cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron en abril de 2024 cuando una patrullera portuguesa que operaba en colaboración con Frontex interceptó al pesquero —que no reunían las mínimas condiciones de seguridad para recorrer las 90 millas que separan Argelia de Almería— frente al Morrón de los Genoveses, en el término municipal de Níjar, con 41 ocupantes a bordo, incluido quien fue finalmente detenido por patronear el bote.