El PSOE apoya la petición del PP para que comparezcan Marlaska y Rodríguez

El Partido Popular concita los síes de los diputados socialistas y de Sumar para que los ministros de Interior y de Vivienda den explicaciones en la Cámara alta antes de que acabe enero

La reunión de la Diputación Permanente de este martes ha dejado una imagen inusual, más en medio del gran enfrentamiento entre los dos partidos de la oposición, y con el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) como telón de fondo: el PSOE ha votado a favor de dos peticiones del PP.

La Diputación Permanente es el órgano parlamentario que se reúne en períodos inhábiles del Congreso, como el mes de enero, para tratar asuntos que requieren de especial urgencia. Y está compuesto por un menor número de diputados que el pleno, 67, cuyos asientos se reparten según la composición de los partidos en la Cámara baja. En muchas ocasiones, los temas a tratar tienen que ver con las solicitudes de comparecencia urgente dirigidas a ministros. Como así ha ocurrido hoy: el Partido Popular había registrado 11 solicitudes.

La primera situación ha ocurrido con la primera intervención, que precisamente recaía en el PP al haber impulsado la reunión como grupo demandante. Sin embargo, en lugar de centrarse en las solicitudes, la diputada del PP, Macarena Montesinos se ha quejado de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, no hubiera convocado a la Diputación Permanente hasta este 27 de enero, a las puertas del mes de febrero, que ya sí es hábil.

“La Diputación Permanente está pensada para dar continuidad a las funciones del legislativo fuera del período ordinario de sesiones. El Partido Popular no va a participar de esta farsa”, ha señalado Montesinos. Y ha anunciado que su partido no intervendría en el resto de los 10 puntos del orden del día en señal de protesta, aunque se mantenían las votaciones. El plante ha provocado que la sesión haya durase mucho menos. “Se tuercen los plazos y el reglamento hasta que todo carece de sentido. Sabemos que no sirve de nada lo que aquí digamos”, ha sentenciado.

De algo sí ha servido al final, pues dos de las 11 solicitudes han salido adelante, aunque con unas matemáticas insólitas. Tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparecerán con carácter urgente antes de que termine el inhábil mes de enero tras salir adelante las votaciones en la Diputación Permanente. En el primer caso, el Partido Popular ha concitado los síes de PSOE, Vox y Sumar para que Marlaska dé explicaciones sobre el “caótico proceso” de aplicación de la baliza V16 (ERC y EH Bildu la han rechazado y Podemos y Junts se han abstenido). En cuanto a Rodríguez, el PP ha sumado a sus votos los síes de PSOE, Vox, Sumar y ERC (EH Bildu ha votado en contra y PNV y Junts se han abstenido).

“Los datos confirman que tenemos un Gobierno que comparece y que da las explicaciones que corresponden”, ha defendido Montse Mínguez, que ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá al pleno por la gestión de la red ferroviaria el próximo 11 de febrero. Fuentes del Ministerio de Interior señalan que por parte de Grande-Marlaska “había voluntad de comparecer” para “defender la baliza”. Fuentes parlamentarias del PSOE añaden, por otro lado, que estaba “pactado con los socios”.

Varios socios del Gobierno han reprochado al PP haber tumbado el decreto ómnibus que incluye el escudo social y la revalorización de las pensiones. Otros, como EH Bildu, también ha censurado la petición de las 11 solicitudes de comparecencia “una semana antes de que entremos en periodo ordinario de sesiones”. “No tiene ni pies ni cabeza”, ha dicho la diputada Mertxe Aizpurua. Aunque algunas de las peticiones vienen de varios días atrás.

Comparecencias rechazadas

Las comparecencias rechazadas han sido las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para debatir sobre Venezuela; la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para hablar sobre los tribunales de instancia; la titular de Igualdad, Ana Redondo, para interpelarla sobre los protocolos de acoso; la de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar los acuerdos sobre financiación autonómica, entre otras cuestiones; la del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la ley de Movilidad Sostenible; la de la ministra de Sanidad, Mónica García, para informar sobre el “incumplimiento” de los plazos para la convocatoria del MIR; la de la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para dar cuenta del cierre de unidades del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO);