Feijóo ve en la regularización de migrantes una estratagema para “desviar la atención” del accidente de Adamuz

El PP ve en la regularización de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos una “cortina de humo” para “desviar la atención” tanto del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) como de la polémica en torno a la gestión ferroviaria. El Partido Popular, que se había lanzado ya este lunes contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la tragedia, liga ahora el asunto con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y la formación de Ione Belarra.

“Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión”, ha señalado Alberto Núñez Feijóo a través de redes sociales. “Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, ha añadido el líder del PP sobre el acuerdo, que beneficiará a más de medio millón de inmigrantes. “En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo”, ha sentenciado. El PP ha solicitado la este lunes comparecencia del presidente y del ministro de Transportes el próximo jueves en un pleno monográfico sobre la red ferroviaria en el Senado. Pero solo acudirá Puente.

El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes tiene también su eco en la lucha que libran PP y Vox por acaparar la bandera contra las personas de origen extranjero. Y encima en medio del dominó electoral y con la campaña de Aragón ya iniciada. Como era de esperar, la formación de Santiago Abascal ha salido en tromba contra el pacto de Gobierno y Podemos. Pero, además, no ha perdido ripio y ha aprovechado la coyuntura para arremeter contra el Partido Popular, que votó a favor del primer paso de la iniciativa legislativa popular que impulsó en el Congreso el movimiento.

Así, faltaron apenas unos minutos para que Santiago Abascal se abalanzara contra la regularización extraordinaria de migrantes tras conocerse el pacto alcanzado. “¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo", se desgañitó el líder de la formación ultra a través de redes sociales. “Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración”, sentenció Abascal antes de que otros miembros de su partido rechazaran de plano la iniciativa con una cascada de mensajes en X.