Robles carga contra el menosprecio de Trump a los soldados de la OTAN en Afganistán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado este lunes en el Congreso su “rechazo más absoluto y rotundo” por las declaraciones que el pasado jueves realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la contribución de los países de la OTAN a la operación en Afganistán, que se desarrolló durante dos décadas hasta que la caída de Kabul en manos de los talibanes provocó su salida en agosto de 2022.

Tras subrayar que las palabras de Trump “no son aceptables”, Robles ha recordado que 97 militares españoles perdieron la vida cumpliendo su misión en Afganistán; entre otros, Idoia Rodríguez, la primera militar caída en una operación en el exterior. A ellos se suman tres guardias civiles, dos policías y dos intérpretes nacionalizados españoles; así como 87 heridos de consideración, incluido un intérprete, ha detallado con visible enfado. “No vamos a aceptar que nadie nos dé lecciones”, ha enfatizado la ministra, que ha añadido que las bajas españolas en Afganistán “merecen un respeto, como también lo merece España”, cuyo compromiso con los aliados, especialmente en Afganistán, es “claro y preciso”.

Trump aseguró el jueves que no estaba seguro de que los aliados de la OTAN acudieran en ayuda de Estados Unidos “si alguna vez los necesitaba”, y que las tropas que enviaron a Afganistán “se quedaron en la retaguardia, algo detrás de la primera línea de frente”. Sus palabras causaron una fuerte indignación en el Reino Unido, que sufrió 457 bajas en Afganistán, lo que ha obligado a Trump a dar marcha atrás y elogiar el papel de los soldados británicos, aunque sin pedir disculpas. No solo el primer ministro británico, Keir Starmer, sino también su homologa italiana, Giorgia Meloni, una de sus aliadas en Europa, ha tenido que salir al paso de las palabras de Trump.

Robles ha hecho estas declaraciones al inicio de su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas. Un total de 21.696 militares participaron durante el año pasado en 15 misiones, incluida la instrucción de soldados ucranios que se desarrolla en territorio español bajo paraguas de la UE. Según la documentación remitida por el Gobierno al Congreso, un total de 3.529 militares españoles estaban desplegados en el extranjero el 7 de enero de este año: 2.601 con bandera de la OTAN; 650 de Nacionales Unidas; 268 de la UE; y 10 bilaterales. La ministra también ha destacado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizó el año pasado 70 intervenciones, lo que supone un récord desde su creación en 2005.

En relación con la presencia de tropas españolas en Ucrania, a la que el presidente Pedro Sánchez abrió la puerta el pasado 6 de enero en la cumbre de la coalición de voluntarios en París, ha subrayado que la misma “no se plantea mientras no haya un acuerdo de paz” y se ha mostrado escéptica sobre la posibilidad de que se alcance a corto plazo ante la agresiva actitud de Rusia.