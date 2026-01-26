El novio de Ayuso recurre la decisión de Peramato de no expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz a su salida del Tribunal Supremo. en la última jornada del juicio que se sigue contra él.

Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha pedido a la fiscal general, Teresa Peramato, que corrija su decisión de no expulsar a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, de la carrera fiscal y de permitirle que regrese a su puesto de fiscal en el Supremo después de la condena de dos años de inhabilitación que le alejó de la jefatura del ministerio público.

En concreto, González Amador ha presentado un recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, contra el decreto que dictó Peramato el pasado 23 de diciembre. En aquella resolución, la número uno de la Fiscalía argumentó que la inhabilitación que fijó el Supremo solo afectaba a García Ortiz en lo que respecta al cargo de fiscal general, no así a su permanencia en la carrera fiscal.

García Ortiz pidió su reincorporación a la Sección de lo Social del Supremo, que le corresponde por su condición de fiscal de Sala, la más alta de la carrera. Peramato, como jefa del ministerio público, accedió a su petición después de que la Inspección Fiscal estudiara el alcance de la condena por revelación de secretos y concluyera que en este caso no era necesario que abandonara la profesión.

Ahora, el abogado de González Amador, el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, ha solicitado a Peramato declare “la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales” de García Ortiz.