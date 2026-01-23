La Policía investiga la filtración de datos de Ayuso, Moreno y otros dirigentes de comunidades autónomas

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar al pirata informático o hacker que, oculto bajo el seudónimo de Vindex, ha difundido a través de un chat en internet datos confidenciales de cerca de medio centenar de políticos y altos cargos autonómicos, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el jefe del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, según ha confirmado EL PAÍS en fuentes policiales.

Esta es la segunda filtración de datos que realiza este hacker en los últimos días, después de que el jueves se conociera que también había publicado en internet información sensible de varios cargos del Ministerio de Transportes a los que el pirata informático señalaba como “responsables” del accidente ferroviario en Adamuz del pasado domingo que deja un balance de 45 víctimas mortales. El hacker, según informa Europa Press, difundió el DNI, los números de teléfono y las direcciones de estos cargos del departamento que dirige Óscar Puente, y esgrimió un bulo sobre un falso desvío a Marruecos y Uzbekistán de fondos destinados al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en España.

Tras la reforma de 2015, el Código Penal considera la difusión masiva de datos personales en internet como delito grave. La ley contempla que este tipo de ataques informáticos pueden ser catalogados como terrorismo si, entre sus supuestas finalidades, está “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Por ellos, las pesquisas suelen asumirlas finalmente la Audiencia Nacional.

Esta filtración de datos sensibles de personalidades es la tercera de estas características que se produce en el último año. En junio pasado, la policía informó a la Audiencia Nacional de que se había producido una difusión masiva de datos confidenciales a través de chats en internet de ideología ultra realizado por unos hackers que ocultaban su identidad bajo los alias de Akkaspace y Pakito. Entre los afectados por la filtración estaba el presidente del Gobierno, además de varios de sus ministros, presidentes autonómicos y otros altos cargos públicos. También filtraron información de militantes de partidos de izquierda y de profesionales de medios de comunicación, así como las credenciales de acceso a las webs de formaciones políticas. Ambos fueron detenidos semanas después en Canarias.

Más recientemente, en octubre, la Policía Nacional detuvo a dos menores, uno en Cataluña y otro en Albacete, como presuntos responsables de otra difusión en Telegram de datos confidenciales de altos cargos, entre los que estaba también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, así como miembros de los cuerpos de seguridad y agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Ambos operaban bajo el seudónimo de N4t0X. En los mensajes en los que justificaban estos ataques, los supuestos hackers aseguraban que la filtración no la hacían “por diversión o para causar un escándalo sin sentido” sino para lanzar un mensaje contra la corrupción.