La Guardia Civil traslada a Koldo García a la Audiencia Nacional para recuperar parte de sus dispositivos móviles

Koldo García ha vuelto este miércoles a la Audiencia Nacional. La Guardia Civil lo ha sacado esta mañana de la prisión en Soto del Real (Madrid) —donde fue encarcelado en noviembre junto a José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez— para trasladarlo hasta el tribunal, donde se le ha entregado parte del material que se le intervino cuando fue detenido en 2024. Según detallan fuentes jurídicas, el antiguo asesor del exdirigente del PSOE ha podido recuperar el contenido de cuatro teléfonos móviles (tres iPhone y un Huawei); una tableta y un portátil. Estos aparatos son solo una pequeña parte de la casi treintena de dispositivos que le incautaron en los registros. No se le ha entregado los audios de la grabadora digital que usó para captar conversaciones en secreto.

Por orden del juez instructor Ismael Moreno, que dirige la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, el excolaborador de Ábalos ha podido recuperar una copia de esos dispositivos móviles. El magistrado decretó que debía acudir en persona al juzgado para hacerse con el material. Por ello, la Guardia Civil ha tenido que trasladarlo este miércoles desde la prisión hasta el tribunal, donde se ha visto con su abogada Leticia de la Hoz, a quien le ha dado el disco duro que le han facilitado con el contenido de los aparatos seleccionados, antes de volver hacia la cárcel de Soto del Real.

Según fuentes de su entorno, la letrada de Koldo García va a solicitar ahora una nueva pericial de todo ese material para ver si fue manipulado. La abogada, que ha denunciado una situación de “indefensión”, niega las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que sitúan al exasesor de Transportes en el epicentro de la presunta trama dedicada a cobrar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. En ese sentido, su antigua pareja, Patricia Uriz, rechazó este martes ante el juez que él y ella experimentasen un incremento patrimonial irregular. Según dijo, el dinero que manejaron era “legal” y “estaba justificado”.

Fuentes del entorno de Koldo García han explicado que él se encuentra bien y se ha adaptado a la vida en prisión. Dedica parte del tiempo a hacer ejercicio y, según estas fuentes, no comparte celda con el exministro desde principios de enero. Fuentes de su entorno inciden en que quería dormir separado de su antiguo jefe porque él se acuesta pronto, mientras que Ábalos se queda viendo la televisión o leyendo hasta más tarde.