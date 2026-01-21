Incidencias abiertas por un maquinista obligan a bajar la velocidad en un tramo de 1,8 kilómetros de la línea Madrid-Valencia

El gestor de la vía Adif impone una limitación a 160 kilómetros por hora en los puntos denunciados por el conductor hasta que sean revisados esta noche

La línea de alta velocidad Madrid-Valencia se ha sumado a media tarde a la limitación de velocidad ordenada en 78 kilómetros de la Madrid-Barcelona. El gestor de la infraestructura Adif toma esta decisión de nuevo por defectos en la vía denunciados por un maquinista este miércoles. El límite baja a 160 kilómetros por hora en un pequeño tramo de 1,8 kilómetros.

El conductor del tren 05890 ha informado de “un golpe fuerte” en el desvío de Villarrubia; bamboleo del tren en el tramo que va del kilómetro 222 al 222,7, en la vía II del tramo Cuenca-Monteagudo; de un “bache fuerte” localizado entre el 292 al 293, en la vía II Minglanilla-Caudete de las Fuentes, y de un “bache con movimientos bruscos” que ha sentido en los 2100 metros que van del kilómetro 384,4 y el 384,5 en vía II Chiva-Bif. Xàtiva.

Adif dice cumplir con los protocolos de seguridad al topar la velocidad en 160 kilómetros por hora al paso por estos puntos. “En la línea Madrid-Valencia, las limitaciones puestas solo suponen 1,8 kilómetros de todo el trayecto. En el resto se circula a las velocidades máximas habituales”. La infraestructura será revisada esta noche para “comprobar dichos defectos para evaluar y determinar si se puede retirar la limitación”, ha zanjado la empresa pública.

Las restricciones previas en la línea Madrid-Barcelona coinciden con una cascada de incidencias reportadas por un solo conductor de Renfe. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha indicado que ese profesional envío 21 de las 25 que ayer recibió Adif sobre el corredor con mayor tráfico en alta velocidad. La empresa dependiente del ministerio bajó la velocidad de circulación a 160 kilómetros por hora en 150 kilómetros entre Madrid y Zaragoza. Era una medida temporal, supeditada al resultado de la revisión de la infraestructura, y esta mañana el servicio fue abierto con la recuperación de los límites habituales salvo en cuatro puntos. Pero el administrador de la vía se ha visto obligado a dar marcha atrás y volver a establecer el límite temporal en 160 por hora en un tramo de 78 kilómetros tras recibir 13 nuevas incidencias por parte del mismo maquinista, tal y como ha confirmado Óscar Puente en una entrevista concedida a TVE. “La semana pasada solo se recibieron ocho avisos por la Madrid-Barcelona, la mayoría por confort y no por seguridad”, ha añadido el ministro.

Esta situación de tensión en los servicios de alta velocidad coincide con el consejo del sindicato Semaf de reducir la velocidad, independientemente de lo que señalen los límites, allí donde el conductor detecte deficiencias en las vías. Semaf está dispuesto a convocar una huelga, que Transportes busca evitar ofreciendo diálogo, como protesta por el estado de la infraestructura ferroviaria y la muerte de dos maquinistas en sendos accidentes, el domingo en Adamuz (Córdoba) y anoche en Gelida (Barcelona).