Un joven cardiólogo de La Paz, entre los últimos fallecidos confirmados

La búsqueda de Jesús Saldaña García, malagueño de 30 años, se mantuvo viva hasta la tarde de este martes, cuando llegó la confirmación de que pasaba de estar desaparecido a ser uno más de los 42 fallecidos en el choque de trenes de Adamuz (Córdoba). Su fotografía, sonriente con el pijama verde, en el Hospital de La Paz de Madrid, donde ejercía como cardiólogo, rodó por las redes sociales desde horas después del fatal siniestro. “No hemos podido localizarlo en ningún hospital y agradeceríamos cualquier información que pueda ayudarnos”, anunciaban sus familiares y allegados en las redes sociales aportando el teléfono móvil de un familiar.

“Hemos peregrinado por todos los hospitales de Córdoba y no aparece ingresado nadie con su nombre”, explicaba su hermana, Natalia Saldaña, la noche del lunes en Hora 25. “Soy médico y toda mi red de compañeros estamos buscándolo intensivamente por si hubiera algún paciente de sus características sin identificar”, añadía.

Natalia contaba en antena que, cuando se enteraron del accidente, llamaron insistentemente al teléfono de su hermano Jesús y contestó otra pasajera. La mujer estuvo en contacto con la familia tratando de encontrar al desaparecido, al que describían sus familiares sin éxito. Finalmente, la familia pudo recuperar el móvil. “Tenemos su móvil pero no le tenemos a él”, se lamentaba Saldaña.

Jesús Saldaña estaba terminando su último año de residencia en La Paz. Viajaba de vuelta a la capital en uno de los últimos vagones del tren Iryo siniestrados. Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Málaga. Para acceder a la carrera se Medicina, el cardiólogo obtuvo en la Selectividad de 2013 un 13,81 sobre 14. Desde esta institución han mandado sus “condolencias y todo su cariño a su familia, amigos y allegados”.

El lunes por la tarde Elena, la novia de Jesús Saldaña, salía del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba abrazada por su familia y pedía ayuda para localizarle. “Venía de pasar unos días en su Málaga natal”, relataba. Según contaba la joven, a Saldaña le recogió una ambulancia, pero tras recorrer los hospitales no lograban dar con él. Este martes la familia ha recibido la peor de las noticias, las autoridades han comunicado el fallecimiento de Saldaña.