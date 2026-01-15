Última hora de la actualidad política, en directo

Ir al contenido
Montero y Aagesen comparecen en el Senado para dar explicaciones tras los registros en sus ministerios relacionados con el 'caso Leyre Díez'

Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, en el que casi todas las comunidades expresaron su desacuerdo con el nuevo modelo de financiación autonómica, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecen este jueves en un pleno en el Senado, forzado por la mayoría absoluta del PP, para aclarar si el Gobierno “se pudo beneficiar” con el “pago de favores” al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra. Según el PP, ambos ministerios están “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos, que pudo haber beneficiado a Maduro”. La sesión, en la que se creará una nueva comisión de investigación sobre la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se produce tras un informe de la UCO de diciembre que relataba las actividades irregulares de la exmilitante socialista Leyre Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que ocasionó la detención de ambos y provocó registros en ambos departamentos.

PP busca que el Congreso lea este jueves una declaración contra la represión de los ayatolás y de apoyo al pueblo iraní

El PP ha enviado a los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de declaración institucional en apoyo al pueblo de Irán frente a la “brutal” represión del régimen de los ayatolás, con la intención de que el texto pueda leerse al inicio del Pleno de este jueves, donde comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la situación en Venezuela.

Al tratarse de una declaración institucional, el texto planteado por los populares debe contar con el apoyo unánime de todos los partidos. La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, espera que pueda salir adelante para que la Cámara reconozca, entre otras cosas, “la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen”, como así lo ha publicado en su cuenta personal de X y así se recoge también la propuesta remitida a los grupos.

El PP propone esta declaración después de que en estas semanas la sociedad iraní se haya levantado en decenas de ciudades de todo el país para reclamar “un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de sus sexo, religión u origen étnico”.

Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este jueves, marcada por la doble comparecencia en el Senado de las vicepresidentas primera, María Jesús Montero, y Sara Aagesen, citadas por el PP para que aclaren la participación de sus departamentos en las actividades irregulares por las que fueron detenidos en diciembre la exmilitante socialista Leyre Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Tras las detenciones, la Guardia Civil efectuó registros en los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica.

