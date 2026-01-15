Última hora de la actualidad política, en directo

PP busca que el Congreso lea este jueves una declaración contra la represión de los ayatolás y de apoyo al pueblo iraní

El PP ha enviado a los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de declaración institucional en apoyo al pueblo de Irán frente a la “brutal” represión del régimen de los ayatolás, con la intención de que el texto pueda leerse al inicio del Pleno de este jueves, donde comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la situación en Venezuela.

Al tratarse de una declaración institucional, el texto planteado por los populares debe contar con el apoyo unánime de todos los partidos. La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, espera que pueda salir adelante para que la Cámara reconozca, entre otras cosas, “la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen”, como así lo ha publicado en su cuenta personal de X y así se recoge también la propuesta remitida a los grupos.

El PP propone esta declaración después de que en estas semanas la sociedad iraní se haya levantado en decenas de ciudades de todo el país para reclamar “un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de sus sexo, religión u origen étnico”.