Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
andalucía

La Fiscalía del Supremo archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por malversación y acoso sexual

José Ignacio Landaluce, que suspendió su militancia en el PP tras estallar el escándalo, asegura que no ha decidido aún si pedirá el alta de nuevo en el PP

Jesús A. Cañas
Jesús A. Cañas
Cádiz -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Algeciras y senador, Jose Ignacio Landaluce, del PP. Los socialistas le acusaban de supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso y abuso sexual. Sin embargo, el fiscal instructor de la denuncia ha acordado el archivo de la de las diligencias abiertas tras la denuncia al no apreciar indicios suficientes de delito. Landaluce ha asegurado sentir “paz, tranquilidad y alivio”, pero aún no ha decidido si volverá a pedir el alta en el Partido Popular: “No quiero que a mi partido le puedan atacar a las puertas de unas [elecciones] autonómicas”.

En la resolución —difundida por el Ayuntamiento de Algeciras la tarde de este jueves— el fiscal jefe de la Sala de lo Penal informa de que el pasado 9 de enero el fiscal instructor de la denuncia acordó el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia, por lo que “no existen en este momento diligencias de investigación activas”. El fiscal responde así a una petición de personarse en las diligencias, que rechaza al haber sido archivada la denuncia. Argumenta su postura por la falta de indicios de delito, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Landaluce, que también es senador, decidió en diciembre suspender “temporalmente” su militancia en el Partido Popular, después de que el PSOE interpusiera la denuncia ante la Fiscalía del Supremo, pero no dimitió ni como alcalde ni como miembro del Senado. El escrito del PSOE, presentado ante la Fiscalía del Supremo dada la condición de aforado del senador popular, detallaba supuestos episodios de acoso sexual relatados por tres concejalas del PP: Susana Pérez —que sigue siendo edil en el Consistorio—, Eva Pajares —actual delegada territorial de Salud en Cádiz— y Laura Ruiz, que acabó como trabajadora del Ayuntamiento, tras verse obligada a dimitir tras ser condenada por un juzgado de Algeciras.

El PSOE de Algeciras está evaluando en este momento los pasos a seguir, después de que la mañana de este jueves —antes de conocerse el auto— la portavoz del PSOE de Algeciras y denunciante avanzase que iba a ampliar el escrito de la denuncia con nuevos datos publicados tras la denuncia. Se trataba de unos audios en los que un colaborador de Landaluce pedía a Ruiz que alegase una enajenación transitoria para justificar las amenazas que profirió contra el alcalde. “Si aparecen nuevos hechos, y estos se ponen en conocimiento de la Fiscalía, esta tendría que volver a valorar la situación, a la luz de las novedades aportadas”, han explicado fuentes del PSOE de Cádiz.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Jesús A. Cañas
Jesús A. Cañas - twitter
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_