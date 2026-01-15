La Fiscalía del Supremo archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por malversación y acoso sexual

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Algeciras y senador, Jose Ignacio Landaluce, del PP. Los socialistas le acusaban de supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso y abuso sexual. Sin embargo, el fiscal instructor de la denuncia ha acordado el archivo de la de las diligencias abiertas tras la denuncia al no apreciar indicios suficientes de delito. Landaluce ha asegurado sentir “paz, tranquilidad y alivio”, pero aún no ha decidido si volverá a pedir el alta en el Partido Popular: “No quiero que a mi partido le puedan atacar a las puertas de unas [elecciones] autonómicas”.

En la resolución —difundida por el Ayuntamiento de Algeciras la tarde de este jueves— el fiscal jefe de la Sala de lo Penal informa de que el pasado 9 de enero el fiscal instructor de la denuncia acordó el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia, por lo que “no existen en este momento diligencias de investigación activas”. El fiscal responde así a una petición de personarse en las diligencias, que rechaza al haber sido archivada la denuncia. Argumenta su postura por la falta de indicios de delito, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Landaluce, que también es senador, decidió en diciembre suspender “temporalmente” su militancia en el Partido Popular, después de que el PSOE interpusiera la denuncia ante la Fiscalía del Supremo, pero no dimitió ni como alcalde ni como miembro del Senado. El escrito del PSOE, presentado ante la Fiscalía del Supremo dada la condición de aforado del senador popular, detallaba supuestos episodios de acoso sexual relatados por tres concejalas del PP: Susana Pérez —que sigue siendo edil en el Consistorio—, Eva Pajares —actual delegada territorial de Salud en Cádiz— y Laura Ruiz, que acabó como trabajadora del Ayuntamiento, tras verse obligada a dimitir tras ser condenada por un juzgado de Algeciras.

El PSOE de Algeciras está evaluando en este momento los pasos a seguir, después de que la mañana de este jueves —antes de conocerse el auto— la portavoz del PSOE de Algeciras y denunciante avanzase que iba a ampliar el escrito de la denuncia con nuevos datos publicados tras la denuncia. Se trataba de unos audios en los que un colaborador de Landaluce pedía a Ruiz que alegase una enajenación transitoria para justificar las amenazas que profirió contra el alcalde. “Si aparecen nuevos hechos, y estos se ponen en conocimiento de la Fiscalía, esta tendría que volver a valorar la situación, a la luz de las novedades aportadas”, han explicado fuentes del PSOE de Cádiz.