El Constitucional anula las sentencias del Supremo que tumbaron dos veces el nombramiento del fiscal de Menores

El Tribunal de garantías estima el recurso de Eduardo Esteban por considerar que su nombramiento se ciñe a la discrecionalidad del fiscal general del Estado, que en el caso era Dolores Delgado

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este jueves el recurso de amparo del fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Menores fue anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones. Esteban fue nombrado por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y por dos veces el Supremo lo anuló alegando, entre otras razones, falta de motivación. El Tribunal Constitucional ha anulado hoy las dos sentencias porque considera que han vulnerado el derecho fundamental del recurrente en amparo a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes, en su dimensión de derecho a la carrera profesional (art. 23.2 CE), con los votos particulares en contra de cuatro magistrados.

El tribunal de garantías ha considerado que ese nombramiento entra dentro de la discrecionalidad de la fiscalía y que su anulación vulnera los derechos de Esteban, que llegó a ejercer el cargo, pero fue cesado tras la sentencia del Supremo. Era la primera vez que el Supremo anulaba dos veces un nombramiento de Fiscal de Sala, en este caso de Menores, dentro de la Fiscalía General del Estado. Los nombramientos fueron anulados 2023. Ahora, algo más de dos años y dos fiscales generales después, el Constitucional avala la propuesta de Dolores Delgado, actual fiscal de Memoria Democrática.

