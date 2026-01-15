Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo

El Constitucional anula las sentencias del Supremo que tumbaron dos veces el nombramiento del fiscal de Menores

El Tribunal de garantías estima el recurso de Eduardo Esteban por considerar que su nombramiento se ciñe a la discrecionalidad del fiscal general del Estado, que en el caso era Dolores Delgado

Eduardo Esteban Rincón coordinador de menores
Braulio García Jaén
Braulio García Jaén
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este jueves el recurso de amparo del fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Menores fue anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones. Esteban fue nombrado por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y por dos veces el Supremo lo anuló alegando, entre otras razones, falta de motivación. El Tribunal Constitucional ha anulado hoy las dos sentencias porque considera que han vulnerado el derecho fundamental del recurrente en amparo a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes, en su dimensión de derecho a la carrera profesional (art. 23.2 CE), con los votos particulares en contra de cuatro magistrados.

El tribunal de garantías ha considerado que ese nombramiento entra dentro de la discrecionalidad de la fiscalía y que su anulación vulnera los derechos de Esteban, que llegó a ejercer el cargo, pero fue cesado tras la sentencia del Supremo. Era la primera vez que el Supremo anulaba dos veces un nombramiento de Fiscal de Sala, en este caso de Menores, dentro de la Fiscalía General del Estado. Los nombramientos fueron anulados 2023. Ahora, algo más de dos años y dos fiscales generales después, el Constitucional avala la propuesta de Dolores Delgado, actual fiscal de Memoria Democrática.

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación en breve]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Braulio García Jaén
Braulio García Jaén
Es periodista de la sección de Investigación y autor de 'Justicia poética' (Península, 2025), por cuyo proyecto obtuvo el Premio Crónicas Seix Barral de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y de 'El confidente y el terrorista' (Ariel, 2022). Máster de Periodismo UAM/El País y Posgrado en Política y Sociología (UCM).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La jefa de la policía judicial de Pamplona borró el disco duro de una investigación por sumisión química pese a la orden de la jueza de conservarlo

Braulio García Jaén | Pamplona

El Constitucional tumba el veto de Ayuso a las preguntas de la oposición sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

Braulio García Jaén

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_