El Congreso señala como “infracciones graves” los altercados de Vito Quiles y Bertrand Ndongo: “Perjudica severamente el trabajo de los demás periodistas”

El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria ha remitido a la Mesa del Congreso tres informes donde analiza los incidentes cometidos por los agitadores y pseudoperiodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que cataloga como “infracciones graves”. Los documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, llegan un mes después de que el Parlamento abriera un expediente para poner coto a los altercados de estos activistas que actúan en la Cámara acreditados como periodistas. La Mesa decidirá ahora el procedimiento sancionador en virtud del nuevo reglamento aprobado el pasado verano, que contempla la retirada temporal de la acreditación. Los afectados, no obstante, puede presentar alegaciones.

Quiles fue denunciado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie televisiva Anatomía de un instante. El agitador también fue denunciado por otro incidente, cuando a la salida de un “de un acto organizado por la institución cuando el denunciado persiguió contra su voluntad al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, difundió dichas imágenes grabadas sin autorización en sus redes sociales”.

El informe señala que “conductas como la denunciada causan un grave daño a la institución. Las faltas de respeto a las que se somete a las personas que participan en los actos institucionales organizados en el recinto parlamentario, que no serían toleradas en otros espacios públicos, atentan contra el decoro de la Cámara y perjudican el normal desenvolvimiento de las actividades organizadas en el seno del Congreso de los Diputados”.

Según el Reglamento del Congreso, las infracciones graves se sancionarán “con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses” y las muy graves con una suspensión “de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial”.

El documento también subraya que actos como los de Quiles “perjudica severamente el trabajo de los demás periodistas acreditados”, “que únicamente desean poder llevar a cabo su labor con libertad y normalidad”. Y concluye: “Las persecuciones a las figuras públicas, obteniendo grabaciones sin la perfectiva credencial, imposibilitan la normal captación de grabaciones en los espacios del recinto parlamentario, lo que redunda en una pérdida de la calidad de la información que se suministra a la ciudadanía”.

El consejo considera que Quiles incurrió en dos infracciones graves al Reglamento al grabar en zona no autorizada del Congreso y difundir las imágenes por redes sociales el pasado 11 de diciembre, algo calificado de infracción grave. Está pendiente de valorar aún otra actuación de Quiles, el 20 de noviembre, cuando “a pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación, captó imágenes del presidente del Gobierno”, reza el documento.

En el caso de Ndongo, fue la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, a la que el ultra ha boicoteado en varias ruedas de prensa durante el turno de preguntas, la que denunció el asunto: “El Consejo considera probado que la rueda de prensa [del 25 de noviembre de 2025] se vio violentada y su desarrollo severamente distorsionado, mientras el denunciado hacía caso omiso de las instrucciones para mantener el orden e ignoraba el turno establecido, lo cual afectó negativamente la labor de los representantes de los medios de comunicación que trataban de hacer su trabajo, lo cual reviste una insoslayable gravedad. El incidente, además, implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, hecho impropio de un acto en sede parlamentaria”. Este incidente se repitió el 13 de mayo.

El informe sobre los incidentes de Ndongo subraya que su actuación “tiene una insoslayable gravedad”. “Y, lo que resulta más grave, el incidente implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, que fueron interpeladas de manera completamente inapropiada”.

El Consejo Consultivo considera que estas acciones “podrían constituir la comisión de dos infracciones graves” en el caso de Ndongo y tres en el de Quiles, “de acuerdo a los apartados b dos y b seis del artículo 98.6 del Reglamento de la Cámara”. La reforma del Reglamento, que ratificó en julio el pleno de la Cámara por 177 votos a favor frente a los 170 de PP y Vox en contra, establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― con sus correspondientes sanciones, que abarcan desde un simple apercibimiento e incluso una suspensión de la credencial de diez días, hasta la revocación definitiva de la misma.

El Congreso aprobó el pasado verano con la oposición del PP y Vox una reforma del Reglamento de la Cámara baja que prevé sancionar e incluso retirar la acreditación a profesionales que incurran en determinados comportamientos inadecuados y no permitidos en el interior de las Cortes.