Última hora de la actualidad política, en directo | Sumar considera que el decreto de vivienda del PSOE “no empatiza con el drama que viven” miles de familias

El Govern de Salvador Illa celebra su primera reunión semanal tras el acuerdo de financiación entre ERC y el Ejecutivo central
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha vuelto a exigir este martes en RNE la prórroga de los contratos de alquiler ante la “emergencia habitacional que estamos padeciendo actualmente”. Hernández ha asegurado que su grupo no apoyará la propuesta de vivienda del PSOE de un incentivo a los propietarios de hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF por esas rentas del alquiler para que no las suban porque considera que “no empatiza con el drama que viven” miles de familias. Sumar exige una intervención directa, vía decreto, para congelar esas subidas como se hizo en pandemia y ha dejado claro que no respaldará el decreto, que debe votarse en el Congreso. Con este choque entre los socios de Gobierno se celebra este martes el Consejo de Ministros. Además, el Govern de Salvador Illa celebra este martes su reunión semanal, la primera después del anunciado acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación alcanzado por ERC con el Ejecutivo central que, según sus cálculos, aportaría unos 4.700 millones de euros para Cataluña.
Feijóo propone verse con Sánchez el próximo lunes y pide ampliar los temas a tratar
Los gabinetes de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo han mantenido un contacto este martes por la mañana para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos, según fuentes populares. Aunque el Gobierno quería circunscribir la reunión al posible envío de soldados españoles a Ucrania, el PP ha pedido “ampliar el objeto” de la reunión.
Entre los temas que quieren abordar están “los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad” o “las prioridades estratégicas en política exterior”. “De las diferentes fechas que ha ofrecido el gabinete del presidente del Gobierno la que más encaja al presidente del Partido Popular es el lunes. Quedamos a la espera de confirmación definitiva por parte del equipo de Pedro Sánchez”, explican las mismas fuentes.
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha vuelto a exigir este martes en RNE la prórroga de los contratos de alquiler ante la “emergencia habitacional que estamos padeciendo actualmente”. Hernández ha asegurado que su grupo no apoyará la propuesta de vivienda del PSOE de un incentivo a los propietarios de hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF por esas rentas del alquiler para que no las suban. Sumar exige una intervención directa, vía decreto, para congelar esas subidas como se hizo en pandemia.
La coordinadora ha criticado que la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se centre en “conceder bonificaciones fiscales a caseros” en lugar de “poner el foco en blindar y proteger el derecho de los inquilinos”. Sumar considera que “no empatiza con el drama que viven” miles de familias ante la caducidad de los contratos en 2026, por lo que exigió la prórroga de “más de 600.000 contratos de alquiler que van a afectar a más de un millón y medio de familias”. (Servimedia)
Desde la formación del Gobierno de coalición a finales de 2019, la vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de la disputa interna. Esta fue de las cuestiones centrales ya del 15-M en 2011, del que acabó surgiendo Podemos y otros movimientos a la izquierda del PSOE, ahora fraccionada entre Sumar y el partido de Ione Belarra. De nuevo, la vivienda coloca la coalición en un momento de tensión política importante, aunque Pedro Sánchez trató de restar hierro al asunto este lunes en La Moncloa y confió en poder resolverlo internamente. La discusión es política y casi la misma desde 2019 ―cómo intervenir el mercado de la vivienda, en especial el del alquiler― pero ahora también jurídica.
Buenos días. El Consejo de Ministros se reúne este martes con el trasfondo de otro choque entre los socios de coalición por la vivienda y las ventajas fiscales para los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticadas por Sumar que ya ha avanzado que no apoyará que “se regale dinero a los rentistas”.
