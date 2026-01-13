Última hora de la actualidad política, en directo | Sumar considera que el decreto de vivienda del PSOE “no empatiza con el drama que viven” miles de familias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, este lunes en Madrid.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha vuelto a exigir este martes en RNE la prórroga de los contratos de alquiler ante la “emergencia habitacional que estamos padeciendo actualmente”. Hernández ha asegurado que su grupo no apoyará la propuesta de vivienda del PSOE de un incentivo a los propietarios de hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF por esas rentas del alquiler para que no las suban porque considera que “no empatiza con el drama que viven” miles de familias. Sumar exige una intervención directa, vía decreto, para congelar esas subidas como se hizo en pandemia y ha dejado claro que no respaldará el decreto, que debe votarse en el Congreso. Con este choque entre los socios de Gobierno se celebra este martes el Consejo de Ministros. Además, el Govern de Salvador Illa celebra este martes su reunión semanal, la primera después del anunciado acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación alcanzado por ERC con el Ejecutivo central que, según sus cálculos, aportaría unos 4.700 millones de euros para Cataluña.

