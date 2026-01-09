Ir al contenido
España

La Guardia Civil detiene a 63 personas por la macrofiesta ilegal de Albacete

Entre los arrestados hay 20 implicados en los incidentes en los que resultaron heridos varios agentes y otros 38 por participar en la organización de la fiesta

El País
El País
La Guardia Civil ha detenido a 63 personas por la macrofiesta ilegal “Big Fucking Party”, que se desarrolló entre la pasada Nochevieja y el pasado 7 de enero, en las inmediaciones del embalse del Cenajo, un terreno inundable y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre los detenidos hay 20 personas relacionadas con los incidentes en los que resultaron heridos varios agentes y otras 38 por participar en la organización del macroevento ilegal, según ha informado el cuerpo policial.

La veintena de los detenidos están implicados en los disturbios contra agentes del cuerpo ocurridos en las proximidades de la pedanía tobarreña de Cordovilla durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el grueso de una multitudinaria caravana de vehículos y personas pretendía establecer la macrofiesta.

Además de las 38 personas investigadas por participar directamente en la organización del evento ilegal, hay otras cinco implicadas en delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, o por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención.

Los agentes de la Guardia Civil también han intervenido 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones, en los que se transportaba el material necesario para establecer la infraestructura de soporte de la fiesta multitudinaria ilegal Big Fucking Party, que han quedado a disposición del juzgado encargado del caso.

