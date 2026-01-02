Una decena de carreteras afectadas por nevadas en seis provincias, todas ellas de la red secundaria
De los 14 tramos con incidencias, cuatro se encuentran en puertos de montaña
Este viernes, 14 carreteras españolas se encuentran afectadas por nevadas que deja la borrasca Francis, la mayoría son tramos de la red secundaria situados en seis provincias: Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Navarra, según datos de la Dirección General de Carreteras (DGT).
De esos 14 tramos, cuatro se encuentran en puertos de montaña. En Sierra Nevada, en Granada, el hielo ha obligado a cerrar al tráfico un tramo de siete kilómetros, lo mismo que ha sucedido en otros dos puertos en Santa Cruz de Tenerife, los de Izaña y Cañadas del Teide. En Asturias presenta dificultades el puerto de Centenales, donde la nieve hace obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno.
En Almería son cuatro las carreteras afectadas por la nieve. En tres de ellas, todas secundarias, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno a su paso por las localidades de Velefique - Tíjola, Aulago-Portocarrero y Bacares, mientras que se encuentra cortada la AL-5405 en ambos sentidos a su paso por Escúllar - La Estación. En Salamanca, un tramo de la carretera DSA-191, a su paso por Candelario, está cortado y en otro tramo es necesario el uso de cadenas, al igual que en la SA-203 por Peña de Francia. Finalmente, en Navarra, la nieve ha obligado a cortar un tramo de la NA-2011 a su paso por Pikatua y otros en Muskilda.
