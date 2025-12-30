Detenido un falso inversor alemán que se refugiaba en Tenerife tras estafar más de 20 millones
La operación se desarrolló en colaboración con las fuerzas de seguridad de Alemania
La Policía Nacional ha informado este martes de la desarticulación, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (la Bundeskriminalamt o BKA), de una organización criminal dedicada a realizar estafas por importes superiores a los 21 millones de euros a inversores alemanes entre los años 2012 y 2019.
El supuesto cabecilla, un hombre de 67 años, fue director general de varias empresas dedicadas a la planificación y comercialización de proyectos de construcción.
Según ha informado la Policía, el detenido obtuvo aportaciones de inversores privados a través de contratos de participación para la construcción de un hotel, centro de conferencias y aparcamiento en Constanza (Alemania) a través de su empresa.
En 2018, la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA), prohibió su actividad por realizar operaciones bancarias no autorizadas y ordenó el bloqueo de las cuentas de la empresa. Esta medida dejó sin fondos a las filiales alemanas, paralizando los proyectos en curso. A pesar de ello, el investigado continuó captando dinero de forma ilegal, falsificando contratos y realizando extracciones de más de dos millones de euros para fines propios.
De este modo, logró obtener más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, haciéndoles creer que se trataba de inversiones seguras y rentables.
Ante la magnitud de la operación, la fuerza policial alemana solicitó colaboración a la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, a fin de localizar el paradero del sujeto investigado y su pareja, así como para llevar a cabo una investigación detallada de su patrimonio y posiciones financieras en España.
Así, se procedió de modo simultáneo a la detención del investigado en Alemania y a la entrada y registro en un chalet de lujo del sur de Tenerife, valorado en dos millones de euros. Ahí residía el supuesto cabecilla de la trama con su pareja. En la operación, el cuerpo de seguridad se incautó de numerosa documentación relacionada con la investigación, dispositivos informáticos y dinero en efectivo, bloqueándose además las cuentas bancarias en España del investigado.
Al detenido se le imputa Infracción de la Ley bancaria alemana por realizar negocios de depósito no autorizadas en al menos 748 casos durante el periodo de tiempo comprendido entre 2012 y 2019 en perjuicio de los inversores causándoles un daño económico de al menos 21 millones de euros.
Además, se le acusa de haber estafado otros cinco millones en el seno de organización criminal entre 2018 y 2019, así como de haber cometido delitos de falsedad documental con abuso de confianza.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Eurostar suspende sus servicios en el túnel del canal de la Mancha por un problema eléctrico
Francisco Fernández Marugán, el hombre de Estado que siempre estuvo allí
Dabiz Muñoz vuelve a meterse en el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche: “No te pido que me superes, al menos iguálame”
El cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia alegó que llevaba mucha ropa y que se mueve por sus problemas de circulación
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
- Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana