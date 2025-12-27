Ir al contenido
La Guardia Civil halla el cadáver de un hombre en un canal de riego de Isla Mayor

El cuerpo se encontraba atrapado en un cañaveral del municipio sevillano. La policía judicial de Mairena del Aljarafe investiga el caso

EUROPA PRESS
Sevilla -
Los agentes del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Sevilla han procedido este sábado a la localización del cuerpo sin vida de un varón de mediana edad, en un brazo del canal de riego a su paso por localidad sevillana de Isla Mayor.

Según han informado fuentes del instituto armado en un mensaje difundido a los medios, dicha persona se encontraba atrapado en un cañaveral, siendo rescatado su cuerpo a las dos del mediodía.

La autoridad judicial competente ha procedido al levantamiento del cadáver sobre las 16.00. Asimismo, han indicado que el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se está haciendo cargo de la investigación del caso.

