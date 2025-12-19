La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación por malversación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez. En un auto notificado este viernes, los magistrados desestiman el recurso de ambas investigadas contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de imputarles ese delito cometido, según Peinado, por la contratación de Álvarez como asesora de la esposa de Pedro Sánchez para que colaborase con ella en su “actividad privada” —una tesis que ambas han negado, al igual que el Ejecutivo—..

Durante el año y ocho meses que Peinado lleva investigando a la mujer del presidente del Gobierno, el juez ha ido ampliando los delitos que le imputa, de forma que la acusación inicial por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha evolucionado para añadir también apropiación indebida e intrusismo por su actividad profesional con empresarios y la Universidad Complutense. Pero, además, el instructor abrió el pasado verano una segunda línea de investigación centrada en indagar si se cometió malversación al contratar a Álvarez.

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, recurrió ante la Audiencia Provincial esa decisión del juez al considerar que ni existen hechos que encajen en una malversación ni se da en la esposa de Sánchez la condición de funcionaria pública que requiere ese delito. El abogado y exministro Camacho sostiene que los correos enviados por Álvarez en nombre de Gómez en los que el juez justifica la imputación de malversación se enmarcaban en la cátedra de Transformación Social Competitiva y, aunque la mujer del presidente era la codirectora, “no cobraba cantidad alguna” por esa tarea. “En esas circunstancias, ¿puede estimarse que ese era un trabajo o que pidió ese favor para beneficiarse económicamente? Creemos que esa interpretación excede de los principios que presiden el derecho penal propio de sociedades avanzadas como la nuestra", advirtió Camacho en uno de sus escritos.

La Audiencia de Madrid ha dado ahora, sin embargo, la razón al instructor porque las conductas que describe Peinado “parecen encajar en la figura delictiva de la malversación”. “En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente”, indica la Audiencia, “sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva”.

En una resolución suscrita por unanimidad por los tres jueces que ha analizado el caso, la Audiencia señala que no hay nada que objetar respecto del nombramiento de una asistente para la esposa del Presidente del Gobierno, “ni se ha dudado del procedimiento de contratación”. “Únicamente se ha puesto de manifiesto la posible extralimitación en sus funciones”, explica el tribunal. “Resulta dudoso y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público,”, señalan los jueces.

La Audiencia rechaza que la citación de Gómez y Álvarez para declarar como imputadas por malversación no estuviera suficientemente motivada, como alegó Camacho. “Probablemente, la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo”, señala el tribual, que añade: “Más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”.