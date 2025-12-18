Los ecologistas denuncian ante la Fiscalía que la villa de Xabi Alonso de San Sebastián está en una parcela ordenada como escuela de golf

Si en el terreno de juego al entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, lleva semanas en el punto de mira, en el plano doméstico tampoco le van las cosas como él quisiera. El técnico guipuzcoano tiene un problema irresuelto con la mansión que ha construido en el barrio donostiarra de Igeldo. Un juzgado lo declaró ilegal en 2024 y los ecologistas denuncian ahora ante la Fiscalía que la villa está enclavada en una parcela ordenada desde 2007 como escuela de golf que no admite construir ningún tipo de acceso salvo para ese uso.

La construcción del chalé de la familia de Xabi Alonso está prácticamente terminada. La obra fue declarada ilegal hace casi dos años por un juzgado contencioso-administrativo de San Sebastián, que anuló la licencia concedida porque, entre otros motivos, contraviene la normativa urbanística y excede los permisos municipales, y ordenó su derribo. Esta sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento donostiarra (en manos del PNV y el PSE-EE) y por la sociedad Tavaro XXI, SL, cuya administradora única es Nagore Aranburu, esposa del exfutbolista de la Real Sociedad y el Real Madrid, entre otros equipos, sin que aún se haya resuelto la apelación. También está pendiente de resolución otro recurso tramitado el año pasado en el que se denuncia “la clandestinidad de la obra” porque la vivienda no está ubicada en el lugar que establece la licencia municipal.

La mansión se ubica en una parcela rural de 10.728 metros cuadrados de alto valor paisajístico en lo alto del barrio de Igeldo, un paraje natural con extraordinarias vistas al borde del mar Cantábrico. Según los denunciantes, esta finca fue adquirida en mayo de 2018 por Tavaro XXI a la inmobiliaria Marugel por “un precio desorbitado” de 700.000 euros. A los recursos presentados contra una edificación lujosa que “incumple la normativa” contenida en la Ley vasca de Suelo y las ordenanzas urbanísticas de San Sebastián, los ecologistas han añadido nuevas denuncias. Siguen al ataque en los juzgados contra la empresa de Alonso y su familia por la posible comisión de un delito de usurpación de bienes públicos y otro de prevaricación contra el ayuntamiento por autorizar el acceso a la mansión a través de “un camino de dominio y servicio municipal” que, por lo tanto, “no es de uso público”.

En el escrito que han trasladado recientemente a la Fiscalía de Gipuzkoa, explica el abogado demandante Javier Olaverri, se asegura que han encontrado “nueva documentación de la que se derivan un cúmulo de complicidades e irregularidades”. Desde el año 2007 está en vigor un Plan Especial urbanístico que afecta a todo el área donde se levanta la villa de los Alonso. Esa ordenación contempla en esta área rural una escuela de golf, que no ha llegado a construirse ni hay visos de hacerse, donde “no cabe diseñar caminos y otorgar servidumbres de paso que no coincidan con lo aprobado en ese plan especial y, sin embargo, se ha hecho”, dicen en la denuncia.

La previsión urbanística para la escuela de golf afecta a una parcela de 71.707 metros cuadrados, de la que se segregaron los 10.728 metros cuadrados de la finca que compró Tavaro (los Alonso) a la inmobiliaria Marugel. Los denunciantes aseguran que la familia del entrenador del Real Madrid pagó 75.000 euros por una servidumbre de camino que le permitiría la entrada y salida del chalé a la carretera. La previsión de abrir una escuela de golf en ese emplazamiento no se ha ejecutado, ni hay visos de que esto ocurra. Sin embargo, el abogado Olaverri apunta lo siguiente: “¿Conocía Alonso de la existencia de esta escuela de golf y los informes contrarios a la utilización del camino en ese lugar? ¿Ha habido algún tipo de estafa?”.

La defensa de la empresa de Xabi Alonso considera que el recurso “no tiene pies ni cabeza”. Aunque admite que el vendedor de la finca donde está el chalé solicitó un plan especial para construir una escuela de golf, “la licencia [para esta actividad] no se llegó a solicitar”. Y agrega: “El plan especial es un requisito que está vinculado a una actividad concreta. Si no se hace el campo de golf, puedes darle otros usos. Si no se hace [el campo de golf], el plan especial no se ejecuta”.

La parte contraria insiste en que desde el año 2007 “la parcela matriz por donde se pretende hacer pasar el acceso al chalé de Tavaro está ordenada por un plan especial y destinada a escuela de golf”, por lo que en ese terreno “no se puede construir nada que no figure en dicho plan” y, en consecuencia, “el camino que sale del chalé es ilegal”. Si finalmente los tribunales resuelven que esto es así, la villa de los Alonso se quedaría como una isla en medio de la nada, sin ningún vial de paso que le diera entrada y salida hasta la carretera de Igeldo.

“La historia suena a estafa”, reitera Olaverri, porque “la inmobiliaria Marugel le vende a Alonso un terreno cuyo acceso invade terreno ordenado como escuela de Golf y conecta con el camino del depósito de aguas, sabiendo que esa conexión es ilegal desde que así fue declarado por el ayuntamiento y la diputación en 2005. Y, además, saben que desde 2007 no se puede construir nada nuevo en esa parcela, salvo una escuela de golf”.

En auxilio de Tavaro, el abogado que asiste a la familia del entrenador sostiene que “el promotor [de la villa] ha actuado de buena fe, eso está claro, porque ha comprado una parcela que tiene una licencia bien dada. El promotor hizo una modificación del proyecto para mejorar, porque el proyecto original era una barbaridad, con un efecto paisajístico muy fuerte. Por eso se quiso hacer un proyecto [edificatorio] mucho más emblemático, más respetuoso con el entorno”.