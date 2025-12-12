Feijóo: “Estamos en una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión”
El líder del PP reclama un anticipo electoral e insta a los socios del Gobierno a dejarlo caer
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido la máxima gravedad a la situación del Gobierno tras las últimas detenciones y registros relacionados con una nueva trama de corrupción conectada con la que investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. “Estamos en una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión. Ayer [por este jueves] se han hecho casi 20 inspecciones en distintos organismos del Estado. Esta mañana han entrado en la vicepresidencia primera y tercera del Gobierno y en organismos públicos. Hoy, la Policía Nacional y la Guardia Civil han entrado en la vicepresidencia primera del Gobierno, la número dos del Ejecutivo y del partido. No podemos seguir así. Esto no lo aguanta nadie”, se ha quejado Feijóo en Herrera del Duque (Badajoz), en un acto de la campaña extremeña.
El líder del PP sostiene que “hay un movimiento de descomposición del Estado, de deterioro sin precedentes de las instituciones” y reclama la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. “Estamos en una situación de descomposición que tenemos que parar y abrir un periodo electoral”, ha instado Feijóo. El jefe de la oposición se ha dirigido también a los socios del Gobierno y les ha pedido que dejen de ser “encubridores y cómplices” de esas actuaciones irregulares que investiga la policía. “Es mejor parar ya esta sangría”, ha subrayado.
Feijóo ha utilizado la situación de crisis del Gobierno para nacionalizar las elecciones extremeñas y pedir allí un castigo a Pedro Sánchez en las urnas. En Puebla de Alcocer, un pueblo de poco más de 1.000 vecinos en Badajoz, al que se ha trasladado después, ha cargado contra “el sanchismo, que ha corrompido todo lo que ha tocado". “Los españoles no podemos consentir la degradación total. Quiero que lo digan en las urnas. Que seamos consecuentes todos con lo que está sufriendo nuestro país”, ha clamado.
El líder popular ha aprovechado también para pedir el voto a los socialistas descontentos. “Da igual que hayan votado al PSOE, ahora hay que votar por Extremadura. Y votando por Extremadura empezaremos el cambio político”.
