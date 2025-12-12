Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero

Aragón celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero, según han confirmado fuentes populares a EL PAÍS. El presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, que se ha reunido esta mañana con el representante de Vox en esa comunidad autónoma, Alejandro Nolasco, anunciará el próximo lunes el anticipo, una vez constatado el fracaso de las negociaciones con el partido de extrema derecha para aprobar los Presupuestos.

Aragón se convierte en la cuarta comunidad autónoma gobernada por el PP que va a elecciones en el próximo medio año, la tercera que lo hace por el bloqueo de Vox a sus cuentas públicas. El PP protagoniza un carrusel electoral que arranca el 21 de diciembre con elecciones en Extremadura y continúa con elecciones en Aragón el 8 de febrero, en Castilla y León en el mes de marzo y en Andalucía en junio. Salvo el caso andaluz, donde Juanma Moreno Bonilla tiene mayoría absoluta y va a las urnas porque toca, el resto de las elecciones se celebran en feudos del PP donde Vox ha bloqueado sus Presupuestos.

En el caso de Aragón, los populares han rechazado replicar el pacto valenciano que el PP firmó con Vox hace dos semanas para investir a Juan Francisco Pérez Llorca, como les pedían los de Santiago Abascal. “Ellos piden una serie de medidas que no son legales, que no podemos llevar a cabo”, ha afirmado el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, tras la última reunión con los de Abascal.

El portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha acusado al presidente aragonés de haber decidido hacía tiempo que quería ir a elecciones “y para tener un relato se ha buscado la excusa de los Presupuestos”. “Ni siquiera ha tenido el decoro de esperar a que terminara la reunión”, se ha quejado Nolasco porque la fecha de las elecciones, el 8 de febrero, se ha filtrado a la prensa antes de que terminara su encuentro de esta mañana. “Azcón se va a gastar cuatro millones de euros, el coste de unas elecciones, por puro interés partidista”, se ha quejado.

El PP de Aragón se ha negado, por ejemplo, a rechazar por completo el pacto verde europeo y a no acoger a ningún menor inmigrante, así como a eliminar todas las subvenciones a las entidades que ayudan a los extranjeros, como les exigía Vox. Todo eso sí lo aceptó el PP de la Comunidad Valenciana. “El PP de Azcón es un calco del socialismo caprichoso de María Guardiola”, ha criticado el portavoz de Vox en referencia a la presidenta de Extremadura, con la que tampoco fueron capaces de llegar a un acuerdo.

Los populares aragoneses tampoco han aceptado la mano tendida del PSOE para negociar su apoyo a las cuentas públicas, con el argumento de que “no se fían” de la oferta de los socialistas. La candidata del PSOE a las elecciones y ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, sostuvo tras su encuentro con el presidente de Aragón el pasado miércoles que “si Azcón convoca elecciones será por capricho, por interés personal o por incompetencia”.