El PP de Aragón desdeña la oferta del PSOE para acordar los Presupuestos

Los populares argumentan que “no se fían” y Alegría sostiene que si adelanta elecciones es “por capricho, por interés personal o por incompetencia”

Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Madrid -
Los prolegómenos de la reunión entre el PP y el PSOE en Aragón no auguraban un acuerdo, sino más bien todo lo contrario. Unas horas antes del encuentro con la ministra y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, escribía un tuit que acompañaba con la fotografía de la dirigente socialista en una comida con el exasesor de La Moncloa Paco Salazar, acusado de acoso sexual, una cita por la que ella ha tenido que pedir disculpas. “Será un placer detallarle que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para mi Gobierno, con el objetivo de que casos como el de su amigo Francisco Salazar no queden impunes”, le reprochaba Azcón en su mensaje en las redes sociales.

Pese a ese clima de choque político total, Alegría asegura que le ha ofrecido a Azcón abrir una negociación para apoyarle los Presupuestos, que según la ministra el presidente popular ha rechazado. “Si Azcón convoca elecciones será por capricho, por interés personal o por incompetencia”, se ha quejado la candidata del PSOE a las próximas elecciones en Aragón, que todo indica que se celebrarán en febrero. Los populares replican que no se creen la voluntad negociadora de los socialistas. “No son de fiar [el PSOE] y, por tanto, no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo”, ha afirmado después el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.

Alegría ha explicado en rueda de prensa en Zaragoza tras el encuentro con Azcón que le ha ofrecido constituir una comisión técnica para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos. La ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha transmitido al presidente aragonés que, como prueba de su voluntad para acordar, el PSOE votaría a favor de su senda de estabilidad.

La respuesta que ha obtenido, según la dirigente socialista, es que el PP “no se fía” del PSOE. “A esa mano tendida, el señor Azcón la ha mordido”, ha lamentado Alegría, que cree que el presidente aragonés pone “excusas o bien para pactar con Vox o para llevar a la comunidad autónoma a unas elecciones”. Hasta cuatro veces ha repetido después Alegría que si, como todo indica, el presidente aragonés anticipa las elecciones en Aragón será “por capricho, por interés personal, por incompetencia o por todas las cosas a la vez”.

En cambio, el PP sostiene que la oferta del PSOE era una “impostura” y su mano tendida, “una mano podrida”. “Es la reunión más impostada en la que he participado nunca”, se ha quejado el consejero de Hacienda aragonés. Bermúdez de Castro ha calificado a la ministra socialista como “la aprendiz más aventajada de [Pedro] Sánchez”.

El fracaso de la negociación con el PSOE termina de apuntalar un contexto que conduce a elecciones anticipadas en Aragón el próximo mes de febrero, según indican fuentes del PP aragonés. En realidad, los Presupuestos quedaron sentenciados este martes, con el portazo de Vox a las cuentas públicas, y el PP da por hecho que Azcón convocará en los próximos días a las urnas. Si lo hiciera el próximo lunes, una de las posibilidades que ha cobrado más fuerza en las últimas horas, las elecciones caerían el 8 de febrero.

