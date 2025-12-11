El empresario Juan Carlos Barrabés afirma en el Senado que “nunca” ha tenido relación con Koldo García

El PP le ha citado en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en la que se ha negado a responder a preguntas relacionadas con el ‘caso Begoña Gómez’

El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves a la comisión de investigación del Senado a petición del PP, que tiene mayoría absoluta en esta cámara, sobre todas las ramificaciones del caso Koldo. Sin embargo, antes de que comenzaran las preguntas de los senadores y tras la introducción del presidente de la comisión, Barrabés ha querido hacer una declaración inicial en la que ha afirmado que no responderá a las preguntas debido a la investigación judicial que está en curso.

Seguidamente, Barrabés se ha desmarcado del caso Koldo, el objeto de la comisión de investigación del Senado: “Nunca he tenido relación comercial o profesional con Koldo García. Jamás ha intervenido en contratos, licencias, ayudas u otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre o con las demás personas relacionadas con la Operación Delorme”.

Y ha añadido que no iba a responder a otras preguntas que puedan surgir en la comisión debido a la investigación judicial que hay en curso: “Respecto al resto de preguntas que me puedan formular y que, como saben, están siendo objeto de investigación en la vía judicial por no perjudicar el derecho de defensa que me asiste, no voy a contestar a ninguna pregunta”. “Lo único que puedo decir es que tanto yo como las empresas en las que tengo participación han actuado con absoluta regularidad, sin que exista nada que nos pueda reprochar, como confiamos, acabará siendo reconocido”, ha indicado el empresario en la Cámara alta.

Juan Carlos Barrabés está imputado en caso Begoña Gómez, en el que Juan Carlos Peinado investiga a la esposa de Sánchez por la presunta autoría de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un software en la creación de una cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En concreto, el magistrado investiga a Barrabés por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.