España
POLICÍA NACIONAL

Detenido el jefe antidroga de la Policía Nacional en Valladolid en una operación contra el narcotráfico

Fuentes cercanas al caso apuntan que el arresto se debe a la sospecha de que Luis F. se quedaba con parte de los alijos decomisados

Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
El jefe de la brigada antidroga de la Policía Nacional de Valladolid, Luis F., ha sido detenido la mañana de este jueves en el marco de una operación contra el narcotráfico por quedarse supuestamente con parte de los alijos decomisados. El alto cargo policial es pareja de Marta Sanz, edil y portavoz del PP en Arroyo de la Encomienda, municipio del alfoz (periferia) de Valladolid, donde ambos residían en una vivienda que ha sido registrada por los agentes en el operativo.

Fuentes cercanas al caso y al matrimonio, afirman que el detenido llevaba un alto tren de vida y miembros de la Comisaría de Valladolid afirman que no les ha resultado particularmente sorprendente que uno de sus responsables haya sido detenido en la operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid y siguiendo órdenes de las direcciones policiales de Madrid.

La actuación se ha producido en la mañana de este jueves con la llegada de la Policía Nacional a la vivienda del responsable de la brigada antidroga en la capital de Castilla y León, casa que ha sido inspeccionada en busca de pruebas antes de llevarse detenido al alto cargo policial, presuntamente por quedarse con parte de los decomisos de drogas ejecutados por sus compañeros. El dispositivo también ha entrado en la comisaría de Las Delicias, cuyas taquillas han sido inspeccionadas. Fuentes policiales especifican que el detenido también era el coordinador de seguridad dentro de la Policía para los partidos de fútbol disputados en el estadio José Zorrilla, del Real Valladolid.

La Subdelegación del Gobierno de Valladolid ha admitido que se ha desarrollado una operación amplia contra las sustancias estupefacientes y su tráfico en la capital castellano y leonesa, pero no han especificado quiénes están implicados en un proceso policial que incluye cinco atestados.

Hace poco más de un año, en noviembre de 2024, la Unidad de Asuntos Internos detuvo a otro alto cargo de la Policía Nacional también por su supuesta relación con el narcotráfico. El arrestado fue el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, Óscar S. G., que se encargaba de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales. El responsable policial tenía guardados 19 millones de euros en bolsas de billetes de 500 y de 50, que había emparedado en su vivienda.

Sobre la firma

Juan Navarro
Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
