Ningún ministro de Sumar participa en la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

Ningún ministro de Sumar participará finalmente en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, que se celebrará este jueves en el Palacio de La Moncloa. La delegación española, encabezada por el presidente Pedro Sánchez, estará integrada por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y por los ministros de Exteriores, Transportes, Educación, Agricultura y Migraciones, así como la secretaria de Estado de Comercio. Al margen de la reunión plenaria, los ministros de Justicia e Industria mantendrán encuentros bilaterales con sus homólogos.

Fuentes de La Moncloa han indicado que la ausencia de los ministros de Sumar se debe a que entre la decena de acuerdos que van a firmarse no figura ninguno que sea competencia de sus respectivos departamentos, aunque tampoco parece que hayan tenido interés en negociarlos. Sumar se ha mostrado muy crítico con el giro que el presidente Pedro Sánchez impuso en 2022 a la tradicional neutralidad española sobre el conflicto del Sahara, abandonando la neutralidad para pasar a respaldar la posición de Marruecos. La reunión de Madrid viene marcada además por los avances de Rabat en el reconocimiento internacional a su control sobre la excolonia española, con el reciente aval del Consejo de Seguridad de la ONU a su plan de autonomía. En la anterior cumbre con Marruecos, celebrada en Rabat en febrero de 2023, tampoco participaron los entonces ministros de Podemos, entonces socio del Gobierno de coalición con el PSOE, aunque la delegación española, con 11 titulares de ministerios, era más nutrida que la actual.

No está previsto que Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí Aziz Ajanuch comparezcan ante la prensa tras presidir la reunión plenaria con una quincena de ministros por ambas partes, ni siquiera para una declaración sin preguntas, aunque se espera que se difunda un comunicado al término de la reunión. Los acuerdos que van a firmarse abarcan materias tan diversas como transición digital de las administraciones públicas, prevención de desastres naturales, agricultura y pesca, deporte, educación, formación, igualdad de género y lucha contra los extremismos.

La RAN ha venido precedida este miércoles por un foro económico hispano-marroquí organizado por las respectivas organizaciones patronales en la sede de la CEOE. Las relaciones comerciales entre los dos países —con un récord histórico de intercambios de 22.600 millones de euros en 2024— marchan viento en popa, con España como primer socio comercial de su vecino del sur, aunque la participación de las empresas españolas en las licitaciones públicas marroquíes no estén al mismo nivel. Las obras previstas para el mundial de fútbol de 2030 —cuya organización comparten España, Marruecos y Portugal— se presentan como una oportunidad de cambiar esta situación.

Otro capítulo positivo es la cooperación contra las redes de inmigración ilegal. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre pasado entraron irregularmente en España 31.742 inmigrantes, un 41,5% menos que en el mismo periodo de 2024. La caída fue especialmente significativa en Canarias, a cuyas costas arribaron 14.690 inmigrantes en 236 embarcaciones, lo que supone una reducción del 63% y del 59,18% respectivamente. Frente al avance de la xenofobia y los discursos contra la inmigración procedente del Magreb, La Moncloa destaca que la marroquí no solo es la comunidad extranjera más numerosa en España, sino que también “se ha convertido en la mayor cotizante a la Seguridad Social”.

En cambio, la apertura hace ya 10 meses de las aduanas comerciales de Ceuta, de nueva planta, y Melilla, clausurada por Rabat en 2018, no ha dado los resultados esperados. Las organizaciones empresariales de ambas ciudades autónomas denuncian que el tránsito de mercancías sigue casi paralizado por las restricciones que impone el país vecino. En una respuesta de octubre pasado en el Senado, el Gobierno señala que empresas de Ceuta han importado desde Marruecos 738 toneladas de mercancías, en 42 expediciones comerciales; y solo ha realizado una expedición comercial, con 88 kilos. En Melilla, las importaciones se han limitado a 29.101 kilos y las exportaciones a 4.835. Entre ambas plazas suman nueve licencias de exportación y 125 de importación desde Marruecos.