Los vaivenes de Feijóo con Abascal: de equipararlo a Bildu a reconocer la “altura de miras” en Valencia o acusarlo de la “pinza” con el PSOE

El líder del PP arrancó el curso entrando en el cuerpo a cuerpo contra Santiago Abascal para combatir el auge de la ultraderecha pero la dimisión de Mazón torció sus planes

Desde mediados de septiembre pasado, Alberto Núñez Feijóo cambió el planteamiento con Santiago Abascal. El líder del PP pasó de apenas nombrar al presidente de Vox en público a enviarle dardos continuos. El último, este domingo durante la manifestación en el Templo de Debod de Madrid después de haber suspendido los ataques por el pacto de investidura en la Comunidad Valenciana. Esta es una relación de las apelaciones idas y venidas del jefe de los populares con el presidente de los ultras.

14 de septiembre. Ciudad Real. “No aceptamos lecciones de quienes jamás han solucionado un problema”. El mismo día en el que la Vuelta Ciclista acababa en Madrid, Feijóo clausuró por la mañana un acto del PP centrado en la agricultura, un sector en el que Vox permea con facilidad. “No aceptamos lecciones de quienes jamás han solucionado un problema en el ámbito rural y tienen soluciones para todo”, afirmó el líder de los populares el 13 de septiembre en Membrilla (Ciudad Real), en alusión a los ultras, asumiendo a la vez parte de sus postulados sobre el mundo rural en su intervención. “[Tampoco lecciones] de quienes, cuando han tenido ocasión de estar en los gobiernos autonómicos, los han abandonado porque es mucho más fácil criticar que gobernar”, censuró.

Vox salió en julio del año pasado de manera abrupta de los cinco ejecutivos autonómicos que cogobernaba con el PP: Comunidad Valenciana, Castilla y León Extremadura, Región de Murcia y Aragón. En las dos primeras autonomías, que han sufrido catástrofes naturales, la desafección política ha bullido después junto a las quejas por la gestión de la dana y los incendios, respectivamente. Esas circunstancias han beneficiando a los ultras, que ya no tenían responsabilidades en los gobiernos cuando sucedieron los desastres.

24 de septiembre. Formentera. “No estoy de acuerdo con los partidos que prometen soluciones imposibles”. Después de anunciar que el PP trabajaba en un gran “plan” centrado en la inmigración que desgranaría más adelante, Feijóo desveló el 24 de septiembre y por primera vez una de las medidas que contiene el documento. Lo hizo durante una comparecencia en Formentera acompañado de la presidenta de Baleares, Marga Prohens. En esa intervención también dejó espacio para arremeter contra Vox. “No estoy de acuerdo con aquellos partidos que ignoran los problemas, ni con aquellos que prometen soluciones imposibles”, expresó en referencia velada al PSOE y a los ultras, respectivamente.

28 de septiembre. Murcia. “El inmigrante no es un delincuente por defecto, como dice Vox”. Dos días después de ir a las islas, Feijóo suscribió el 28 de septiembre junto a sus barones en Murcia los principios sobre los que se asienta el plan de los populares en materia de inmigración. El acto solemne se celebró como colofón a un fin de semana de encierro con los líderes autonómicos. Durante su intervención, el líder del PP concatenó varias menciones a Vox.

“No nos van a encontrar en la política de que entre quien quiera, pero tampoco de hay que echarlos a todos. Cada inmigrante es una persona con una dignidad intrínseca y debe ser tratado como ciudadano responsable de sus propios actos, con derechos y también con deberes”, aseguró Feijóo. “Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. Ninguno de los dos extremos es verdad y, en consecuencia, la solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar. Es poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas”, añadió.

Aquella misma tarde, Abascal respondió al líder del PP con un mensaje en la red social X junto al vídeo del jefe de los populares en Murcia. “¿¿'Echarlos a todos al mar’??”, escribió parafraseando al jefe de la oposición. “Feijóo se une a la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones. No le basta con engañar a sus votantes. Tiene que preparar su nuevo pacto con el PSOE. Feijóo es todo lo contrario a una alternativa, porque ya miente y estafa igual que Sánchez”, remachó.

12 de octubre. Madrid. “Solo faltaban los independentistas, Bildu y Vox”. Feijóo se pronunció sobre el plante de Abascal al Rey en la fiesta del Día de la Hispanidad del 12 de octubre. En conversación informal con los periodistas, dentro del Palacio Real, el líder del PP valoró la ausencia de Abascal y equiparó el gesto con la posición de EH Bildu y otros independentistas. “Estoy muy orgulloso de venir a este acto (...). Aquí venimos a acompañar al Rey y a los soldados españoles. Siempre que pueda voy a hacerlo. El que no venga tendrá que explicarlo”, remarcó. Tras abandonar el acto, Feijóo se reafirmó ante las cámaras. “Ya lo he valorado, solo faltaban los independentistas, Bildu... y aquí venimos con el Rey y con los soldados de España, nada más. Tendrá que explicarlo”, respondió.

Un día después, Abascal habló en la rueda de prensa de su partido que los lunes suele ofrecer el portavoz, José Antonio Fuster. Sustituyó a Fuster y cargó contra Feijóo por tal equiparación. “Se debió dar un golpe en la cabeza”, dijo. Tras mostrarse “perplejo” por atreverse a tal comparación, le acusó también de “mentir a sabiendas”, “carecer de credibilidad” y estafar a muchos electores que votan por el PP “con la pinza en la nariz”.

13 de octubre. Entrevista en ‘Antena 3′. “A Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista”. Un día después, en una entrevista en Antena 3, Feijóo persistió en su censura y aseguró que “Vox se parte” al contraponer la silla vacía de Abascal en la fiesta del 12 de octubre con la presencia de otros cargos institucionales de Vox, como la de Javier Ortega Smith, quien sí estuvo en los fastos del Día de la Hispanidad.

“La estrategia política y el objetivo político de PSOE y de Vox es coincidente, descalificar al líder del Partido Popular”, aseveró. “Lo único que le pido a Vox es que no mienta y que no diga que yo tengo acuerdos con el Partido Socialista (...) Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista”, ironizó Feijóo haciendo un juego de palabras. Pues Génova acusa a Vox de hacer una “pinza” con el PSOE para arrinconarles entre ambos partidos.

14 de octubre. Barcelona. “Ni duros, ni blandos”. Tras días abonando el plan sobre inmigración, Feijóo presentó íntegramente el texto el 14 de octubre en Barcelona. “Reivindico nuestro derecho a hablar de la inmigración en nuestros términos. Ni duros, ni blandos. Firmes y consistentes”, defendió el líder del PP. “No se trata de cerrar todas las puertas, ni de criminalizar a nadie por el mero hecho de ser inmigrante (...). Mano dura con las mafias y delincuentes, y mano tendida a los que quieren hacer prosperar a nuestro país“, subrayó en una alocución cargada de órdagos velados a Vox, que ”habla del tema sin proponer soluciones posibles porque cree que así consigue votos".

Pese a los dardos, Génova asumió en el documento postulados como lo de Vox en materia de inmigración. Una posición que propició el sarcasmo de Abascal. “Se va a dejar barba”, ironizó el líder de Vox en un podcast.

4 de noviembre. Feijóo y Abascal conversan por teléfono. El líder del PP y el de Vox aparcaron la guerra para inciar las conversaciones sobre el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciano. “Para aprovecharse de las situaciones, ya está Sánchez. Vox tiene un comportamiento completamente distinto al PSOE y estoy seguro de que tendrá altura de miras”, indicó al respecto el secretario general del PP, Miguel Tellado.

30 de noviembre. Manifestación en el Templo de Debod de Madrid. Una vez finalizada la tregua tras la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca, volvieron los reproches. “Déjense de pinzas. Yo no me voy a equivocar de adversario. No os equivoquéis ni de objetivo ni de prioridad ni de adversario”, espetó Feijóo directamente a Vox. El líder de los ultras le respondió un día después, este lunes, en declaraciones a los medios en Guadalupe (Cáceres). “¿Por qué acusa a Vox de algo que no hace y él [sí] hace a lo bestia con una tenaza brutal de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Si lo que le estamos pidiendo es que no estafe, que no se dedique a convocar manifestaciones y engañar y a confundir a la gente, que haga oposición de verdad, que acuda a los tribunales, que haga como nosotros que hemos llevado a la señora del presidente del Gobierno a los tribunales y la hemos sentado en el banquillo”, replicó Abascal.