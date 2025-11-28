La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de otro en un pueblo de Málaga

Los agentes encontraron restos de sangre en la ropa y el vehículo del arrestado, ya enviado a prisión, mientras que la investigación sigue abierta para localizar el arma homicida

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años por su relación con el asesinato de otro varón, de 63, en la localidad malagueña de Yunquera (2.868 habitantes). El arresto se produjo durante la noche de este jueves, aunque se ha hecho público durante el viernes, en el domicilio del presunto autor de los hechos. Los agentes encontraron restos de sangre en su ropa y en su vehículo, según recoge EFE. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, el arrestado ha sido enviado a prisión.

El pasado lunes, un familiar del fallecido encontró el cuerpo sin vida en el suelo de su vivienda. Avisó a los servicios de Emergencias 112 Andalucía, que enviaron a un equipo de sanitarios, pero al llegar solo pudieron certificar la muerte. También se desplazaron hasta el domicilio varias patrullas de la Guardia Civil, que encontraron signos de que la muerte había sido violenta y comenzó así una investigación para esclarecer lo ocurrido. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para su autopsia.

Al día siguiente, el subdelegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó que había evidencias de que el hombre había sido “asesinado” y de que existían “claros indicios” de que había sido degollado. Mientras, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, aseguraba que estaban “todas las hipótesis abiertas”, pero que la principal línea de investigación era el asesinato.

Finalmente, el jueves por la noche la Guardia Civil llevaba a cabo la detención de un vecino del municipio malagueño, un hombre de 43 años, como presunto autor de los hechos. Durante el registro de su vivienda, los investigadores hallaron restos de sangre en su ropa, que también fueron encontrados en el vehículo de su propiedad. Falta confirmar que es de la víctima. Fuentes cercanas al caso subrayan que, de momento, no se ha localizado el arma homicida. La investigación continúa abierta.