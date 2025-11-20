Ir al contenido
España
En directo
aniversario de la muerte de franco

Lleno en la misa de la Fundación Franco al dictador: “Es la primera vez que hay más jóvenes que viejos”

Dos activistas de Femen protestan a la salida de la ceremonia con mensajes como “Al fascismo, ni honor ni gloria” respondidos con cánticos del ‘Cara al Sol’ y la venta de símbolos preconstitucionales

Dos activistas de Femen Spain se manifiestan en un acto franquista a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, este jueves en Madrid. Foto: Fernando Sánchez (Europa Press)
José Marcos
José Marcos
Madrid -
Ir a los comentarios

El 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco ha atraído a un nutrido grupo de adolescentes y veinteañeros a la misa que los nostálgicos del dictador le han dedicado, como vienen haciendo desde hace años, en la Parroquia de los Doce Apóstoles en la calle Velázquez de Madrid. La ceremonia ha congregado a generaciones de todas las edades, para sorpresa de algunos veteranos habituales del 20-N. “Es la primera vez que hay más jóvenes que viejos”, compartía alborozado un feligrés entrado en años mientras la cola para comulgar, de más de 10 minutos, estaba repleta de gente joven y se alargaba hasta el final del templo. Una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario, según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.

La familia del dictador y la Fundación Nacional Francisco Franco, que el Gobierno echando mano de la Ley de Memoria Democrática pretende ilegalizar, convocó a los franquistas añejos y de nueva generación a las ocho de la tarde rogando “una oración por su alma” y destacando en una esquela que “murió cristianamente al servicio de la patria”. “Como siempre, se ruega el máximo respeto en el desarrollo de este acto religioso”, solicitó la organización. Los asistentes se comportaron en la iglesia en un acto que duró poco más de media hora y en el que el sacerdote evitó realizar la típica homilía en recuerdo del difunto. La única alusión directa fue al principio, cuando se recordó que la misa era “por Francisco Franco”. Todo ese recogimiento dio paso a un estallido de proclamas al tirano aderezadas con el Cara al Sol y otros canticos en el angosto acceso a la calle.

El momento de mayor tensión se produjo cuando dos activistas de Femen irrumpieron con el torso desnudo entre la muchedumbre que se apiñaba en la entrada de la iglesia mientras entonaban como lemas “Fascismo legal, vergüenza nacional” y “Al fascismo, ni honor ni gloria”, que lucían en sendas pancartas y en su cuerpo. Un vendedor de un puestecito de merchandising a mayor gloria de Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, le ha tocado a una de las activistas un pecho delante de los medios de comunicación. Varios periodistas, de los que los cámaras se han llevado la peor parte, han sido increpados mientras atronaba “¡Prensa española, manipuladora!”, el mismo canto de los independentistas más radicales durante el procés.

A las siete y media ya no había asientos libres en la iglesia. El primer golpe era visual, aderezado por el fuerte olor a incienso que impregnaba el ambiente. “Esto no lo esperaba, no cabe un alfiler Conchita”, decía sorprendida una octogenaria a una amiga. En cada uno de los 36 bancos en la planta central, colocados en dos hileras, se apretujaban seis o siete. Alrededor de otras 200 personas han seguido la misa de pie en los laterales y en el piso superior, donde eran mayoritariamente de la Generación Z y, en menor medida, millenials. Los más devotos apuntaban las dos lecturas recomendadas para la semana:

-“Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”, del Evangelio de Lucas.

-Y “Nadie en la visión de Dios puede pecar”, de la Madre Trinidad, fundadora y presidenta de La Obra de la Iglesia de los Doce Apóstoles.

Sobre la firma

José Marcos
José Marcos
José Marcos - twitter
Redactor de Nacional desde 2015, especializado en PSOE y Gobierno. Previamente informó del Gobierno regional y casos de corrupción en Madrid, tras ocho años en Deportes. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo de EL PAÍS. Trabajó en Starmedia, Onda Imefe y el semanario La Clave.
