investigación policial

La muerte de un hombre de 33 años tiroteado en Chiclana este verano se produjo durante un robo de marihuana

La Guardia Civil detiene a cinco personas por el crimen, cometido delante de la pareja de la víctima y sus dos hijos el 8 de agosto

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
La muerte de un hombre de 33 años en la madrugada del pasado 8 de agosto en una casa de Chiclana (Cádiz) ya tiene una explicación policial. La Guardia Civil ha informado de la detención este martes de cinco personas relacionadas con el crimen, que se produjo delante de la pareja del fallecido, de 19 años, y sus dos hijos de corta edad. Los arrestados acudieron a la vivienda para intentar robar una “cantidad importante” de marihuana que creían que se encontraba sin vigilancia.

El suceso ocurrió a las cinco de la madrugada de un viernes. Siete personas entraron “con extrema violencia” en la vivienda, ubicada en el camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de Chiclana. Tenían como objetivo localizar una cantidad de marihuana y en un momento determinado se produjeron varios disparos con al menos dos armas. Uno de ellos le dio al dueño de la casa y le causó una muerte inmediata, delante de sus hijos y su pareja. En la huida, los asaltantes robaron un vehículo y se llevaron dos bolsas de grandes dimensiones.

La investigación, bautizada Operación Aguileo, ha tardado tres meses en encontrar a los responsables de lo que ocurrió aquella noche. Esta muerte se atribuye a una organización que se desplazó desde la periferia de Sevilla tras recibir información de que en esa casa podrían estar guardando droga sin apenas seguridad. El grupo tenía las funciones divididas: la parte de Puerto Serrano captaba la información; otros que terminaban de confirmar la información, vigilaban y seguían al objetivo; y el tercer grupo asumía el asalto.

El equipo de delitos contra las personas y homicidios de la Guardia Civil en Cádiz, a cargo de la investigación, ha recopilado “numerosas evidencias” en 15 registros domiciliarios practicados Puerto Serrano (Cádiz) y las localidades sevillanas de Guillena, Alcalá del Río, Carmona y Sevilla capital.

En los registros se han intervenido armas de fuego y numerosas armas blancas de grandes dimensiones. En una de las viviendas, los agentes encontraron hasta cuatro de ellas en un dormitorio, entre ellas una espada, cuchillos o un hacha de pequeño tamaño. También han sido incautados, un chaleco antibalas, herramientas de apertura de vehículos o de apertura de cerraduras, balizas de localización, decodificadores de centralita de vehículos, cámaras de videovigilancia, visores nocturnos o multitud de móviles, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, donde han sido puestos a disposición los arrestados este jueves. A los cinco detenidos se les atribuyen los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Sobre la firma

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Juana Viúdez - twitter
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
