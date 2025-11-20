Antonio Maíllo será el candidato de Por Andalucía a la Junta en 2026

Vuelco en la izquierda andaluza. Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 59 años) será el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para el mes de junio de 2026. La coalición de izquierdas da así un giro a sus previsiones y apuesta por un candidato al que consideran el mejor para movilizar a la izquierda y “dar la batalla en Andalucía, donde Moreno ya no tiene la seguridad de antes”, según fuentes de Izquierda Unida.

La decisión se acordó formalmente el miércoles pasado en la mesa de partidos de Por Andalucía, a la que asistieron representantes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Podemos, que forma parte de coalición, no asistió, como viene siendo habitual.

El regreso de Maíllo al primer plano de la política andaluza encabezando la lista por Sevilla supone dar un golpe en el tablero de la izquierda, muy fragmentando. Es seguro que habrá tres ofertas en este espacio: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez que rompió unilateralmente primero con Podemos y luego con IU. La formación fundada por Pablo Iglesias aún no ha tomado una decisión respecto a las elecciones andaluzas, pero en Por Andalucía dan por hecho que optará por ir en solitario.

Fuentes de IU consideran que Andalucía será “determinante” en el ciclo electoral que se abre con las elecciones autonómicas y posteriormente en las generales, si Pedro Sánchez mantiene su intención de convocar en 2027.

Maíllo es coordinador general de IU y desde el Parlamento andaluz tendrá una visibilidad institucional de la que ahora carece, ya que no tiene escaño en el Congreso. Será un Parlamento, además, en el que también estará la vicesecretaria federal del PSOE y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. “En Andalucía se juega la mayoría Moreno y el revulsivo de Antonio puede ser determinante. Su perfil encarna la lucha de Andalucía por la sanidad pública. Andalucía ha sido determinante en los cambios de este país. Ahora Andalucía puede ser el punto de inflexión para las izquierdas y ser el comienzo de la “reconquista” de este país frente al avance de las derechas. IU pone toda la carne en el asador porque la coyuntura andaluza y española lo exige en unas elecciones que se harán en clave nacional pero, con Antonio en escena, ya no serán en clave bipartidista, Moreno versus María Jesús Montero”, aseguran fuentes de IU.

Izquierda Unida ya puso en marcha en octubre de 2024 el procedimiento para repetir la coalición de Por Andalucía, inscrita semanas atrás como partido político. Quería evitar a toda costa que ocurriera lo que pasó en las elecciones andaluzas de 2022, cuando llegaron tarde al registro de coaliciones, por lo que los tres diputados de Podemos que sacaron acta figuran como independientes.

IU eligió en primarias al secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, como candidato a la presidencia; Movimiento Sumar a su coordinadora andaluza, Esperanza Gómez; e Iniciativa del Pueblo Andaluz a su líder. La propuesta de Maíllo ha sido acordada por unanimidad de estos tres partidos.

Maíllo tiene previsto comparecer este viernes a las 10 de la mañana en la Alameda de Hércules de Sevilla.