Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
ANDALUCÍA

Antonio Maíllo será el candidato de Por Andalucía a la Junta en 2026

El coordinador de IU concurrirá por la coalición que agrupa a buena parte de la izquierda del PSOE

Lourdes Lucio
Lourdes Lucio
Sevilla -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Vuelco en la izquierda andaluza. Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 59 años) será el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para el mes de junio de 2026. La coalición de izquierdas da así un giro a sus previsiones y apuesta por un candidato al que consideran el mejor para movilizar a la izquierda y “dar la batalla en Andalucía, donde Moreno ya no tiene la seguridad de antes”, según fuentes de Izquierda Unida.

La decisión se acordó formalmente el miércoles pasado en la mesa de partidos de Por Andalucía, a la que asistieron representantes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Podemos, que forma parte de coalición, no asistió, como viene siendo habitual.

El regreso de Maíllo al primer plano de la política andaluza encabezando la lista por Sevilla supone dar un golpe en el tablero de la izquierda, muy fragmentando. Es seguro que habrá tres ofertas en este espacio: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez que rompió unilateralmente primero con Podemos y luego con IU. La formación fundada por Pablo Iglesias aún no ha tomado una decisión respecto a las elecciones andaluzas, pero en Por Andalucía dan por hecho que optará por ir en solitario.

Fuentes de IU consideran que Andalucía será “determinante” en el ciclo electoral que se abre con las elecciones autonómicas y posteriormente en las generales, si Pedro Sánchez mantiene su intención de convocar en 2027.

Maíllo es coordinador general de IU y desde el Parlamento andaluz tendrá una visibilidad institucional de la que ahora carece, ya que no tiene escaño en el Congreso. Será un Parlamento, además, en el que también estará la vicesecretaria federal del PSOE y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. “En Andalucía se juega la mayoría Moreno y el revulsivo de Antonio puede ser determinante. Su perfil encarna la lucha de Andalucía por la sanidad pública. Andalucía ha sido determinante en los cambios de este país. Ahora Andalucía puede ser el punto de inflexión para las izquierdas y ser el comienzo de la “reconquista” de este país frente al avance de las derechas. IU pone toda la carne en el asador porque la coyuntura andaluza y española lo exige en unas elecciones que se harán en clave nacional pero, con Antonio en escena, ya no serán en clave bipartidista, Moreno versus María Jesús Montero”, aseguran fuentes de IU.

Izquierda Unida ya puso en marcha en octubre de 2024 el procedimiento para repetir la coalición de Por Andalucía, inscrita semanas atrás como partido político. Quería evitar a toda costa que ocurriera lo que pasó en las elecciones andaluzas de 2022, cuando llegaron tarde al registro de coaliciones, por lo que los tres diputados de Podemos que sacaron acta figuran como independientes.

IU eligió en primarias al secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, como candidato a la presidencia; Movimiento Sumar a su coordinadora andaluza, Esperanza Gómez; e Iniciativa del Pueblo Andaluz a su líder. La propuesta de Maíllo ha sido acordada por unanimidad de estos tres partidos.

Maíllo tiene previsto comparecer este viernes a las 10 de la mañana en la Alameda de Hércules de Sevilla.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lourdes Lucio
Lourdes Lucio
Lourdes Lucio - twitter
Informadora política y parlamentaria de Andalucía en EL PAÍS. Antes trabajó en Andalucía Deportiva, Nueva Andalucía y El Correo de Andalucía. Coautora del libro 'Política de Cámara'. Es premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla y premio Andalucía de Periodismo en radio por el programa con el grupo La Permanente.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Black Friday
escaparatebf
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
escaparatebf
Chaqueta Helly Hansen para hombre en color negro. Ahora con un 55% de DESCUENTO. SOLO 81,37€
Chaqueta Helly Hansen para hombre en color negro. Ahora con un 55% de DESCUENTO. SOLO 81,37€
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
escaparatebf
53% en este set de 3 sartenes BRA antiadherentes. AHORA SOLO 48,19€
53% en este set de 3 sartenes BRA antiadherentes. AHORA SOLO 48,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_