Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS: cuestionarios, cruces y respuestas individuales

EL PAÍS y la Cadena SER han publicado este lunes 3 de noviembre el barómetro mensual realizado por la empresa 40dB. Las entrañas de la encuesta se pueden consultar tras su publicación, pues ofrecemos acceso libre y gratuito a todas las bases de datos sobre las que se fundamenta el trabajo sociológico. De este modo, de forma periódica, se ponen a disposición del público y los especialistas los cuestionarios utilizados, los datos recabados completos con las respuestas individuales y el informe metodológico. Podrán así hacer sus propios análisis y proyecciones de voto a partir de las cifras en bruto con las que 40dB. ha proyectado los resultados finales.

