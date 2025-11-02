Encontrado un bebé en una finca aislada tras ser robado en Extremadura

La Guardia Civil traslada a uno de los arrestados por el robo de un bebé en Navalmoral de la Mata.

Apenas unas horas después de la desaparición de un bebé en Navalmoral de la Mata (Cáceres), los agentes de la Guardia Civil lo han localizado en una finca aislada de la comarca extremeña del Campo Arañuelo. El instituto armado ha detenido a una pareja (un hombre de 47 años y una mujer de 48) como supuesta autora del robo del menor, que se encontraba en buen estado de salud al ser hallado. Los investigadores sostienen que la arrestada sustrajo al pequeño, aprovechando que la madre tuvo que ausentarse un momento del lugar donde ambas estaban.

El robo del bebé se produjo en la noche del pasado 25 de octubre, según ha detallado la Guardia Civil; que, tras recibir la alerta, activó la bautizada como Operación Recicta. Según las pesquisas, la madre y la supuesta autora de la sustracción se encontraban juntas en un establecimiento de Navalmoral de la Mata (17.000 habitantes). “En un momento determinado, la madre se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar. Cuando regresó al poco tiempo al establecimiento, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí”, subrayan los agentes, que atribuyen a la pareja arrestada un delito de detención ilegal.

“Una vez que la madre intentó contactar con la mujer que se había quedado al cuidado del bebé, al no poder hacerlo, lo puso de inmediato en conocimiento de la Policía Local”, prosigue el instituto armado en una nota de prensa. “Esta, a su vez, informó a la Guardia Civil, que activó un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar tanto a la mujer como al menor”, apostilla el comunicado.

Los agentes comenzaron entonces a recopilar información del entorno familiar y social del menor. Las pistas halladas llevaron de seguido hasta la pareja sentimental arrestada. “Las primeras investigaciones fueron complejas, ya que se disponía de muy pocos datos sobre esta pareja. Por tal motivo, se estableció un dispositivo para localizar al bebe, hallándole en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los presuntos autores”, dice la Guardia Civil.

Tras ser localizado, los agentes trasladaron al menor al hospital para someterlo a un reconocimiento pediátrico, donde los médicos confirmaron que se encontraba en “perfecto estado de salud”.