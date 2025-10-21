El Rey otorga el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero por su labor en la Transición

El expresidente y los dos padres de la Constitución aún con vida entran en el reducido grupo de condecorados con esta distinción, la máxima otorgada por la Corona

El Rey Felipe VI ha otorgado la mayor condecoración de la Corona a tres figuras clave en la Transición democrática. El expresidente del Gobierno Felipe González y a los dos padres de la Constitución aún con vida, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, serán condecorados tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el famoso Toisón de Oro, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros a petición de Felipe VI.

Felipe VI entrega el premio Foro La Toja a los padres de la Constitución, en octubre de 2025 en La Toja (Pontevedra). LAVANDEIRA JR. (EFE)

“Se trata de reconocer el fin de la Transición y la entrada de España en la Comunidad Europea” que culminó hace 40 años, explican fuentes de La Zarzuela. El Toisón de Oro, creado en el siglo XV, no es una distinción hereditaria, se trata de la máxima condecoración que otorga la Casa del Rey y que está íntimamente ligada a las dinastías europeas. De hecho, entre las personalidades internacionales que han recibido semejante reconocimiento se encuentran, por ejemplo, Isabel II de Inglaterra y Margarita II de Dinamarca.

Con este gesto, estos tres hombres de la Transición entran en el reducido grupo de condecorados con esta distinción de manos de Felipe VI. El Rey tan solo le ha entregado el Toisón, una de las órdenes de caballería más antiguas del Viejo Continente, a su madre, la Reina Sofía, y a su primogénita y heredera, la princesa Leonor cuando tan solo tenía 10 años, por su “dedicación y entrega a España”, según dijo el jefe del Estado. Es habitual ver a la princesa de Asturias llevar la medalla colgada en los actos de máxima institucionalidad.

De esta forma, el Rey pretende poner en valor los 50 años de democracia en un sistema de monarquía parlamentaria, cuyo aniversario se celebrará el próximo 22 de noviembre.