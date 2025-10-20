El Supremo cita como testigos al exgerente y a una trabajadora del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la trabajadora de la Secretaría General Celia Rodríguez Alonso para preguntarle por los pagos en metálico que recibieron el secretario de Organización José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. El juez ha tomado esta decisión después de que un informe de la Guardia Civil aludiera a“una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos y a conversaciones entre García y su exmujer sobre supuestos ingresos en efectivo “mediante sobres en la sede del PSOE” de la calle Ferraz.

La citación como testigos de personas del entorno del PSOE sobrevolaba desde hace semanas sobre la causa abierta a Ábalos y Koldo García. No obstante, el juez pretendía preguntar antes por los pagos que constató la UCO al propio exministro y a quien fuera su asesor, pero la decisión de ambos de acogerse la semana pasada a su derecho a no declarar ha llevado a Puente a citar ya al exgerente y a una trabajadora del PSOE cuyo nombre sale en conversaciones encontradas por la Guardia Civil en conversaciones intervenidas a García.

