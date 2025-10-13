Ir al contenido
_
_
_
_
España
'Caso ábalos'

El Supremo informa a la Fiscalía Europea de que no consta que las obras por las que investiga a Ábalos hayan comprometido fondos europeos

El órgano comunitario pidió información al juez Puente tras recibir una denuncia de la oficina antifraude de la UE

Reyes Rincón
Reyes Rincón
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha informado a la Fiscalía Europea de que, hasta el momento, no consta que las obras públicas afectadas por la investigación que implica, entre otros, a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán haya afectado a fondos de la UE. Así lo explica el juez en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, no obstante, advierte de que, “evidentemente, no puede tampoco descartarse” esa opción, que abriría la puerta a que el órgano comunitario reclamase asumir la investigación.

La resolución dictada por Puente, de ocho folios, responde a la petición de información que le había hecho llegar la Fiscalía Europea para verificar si las obras investigadas coinciden con las que recoge tras una denuncia presentada ante ese órgano por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez sostiene que, hasta el momento, no consta que ninguna de las obras que centran su investigación, un total de 11, hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque advierte de que, aunque hubiera sido así, su investigación se centra en la supuesta existencia de “sendas organizaciones criminales” integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de posible delito de cohecho”, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas, “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

Puente explica a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, acordó dividir en dos la causa en la que se investigan supuestos amaños de contratos durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor dejó la pieza inicial para los contratos de compras de mascarillas que dieron origen al caso, mientras que abrió una pieza separada para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, en la que están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor, Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez explica que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”.

El instructor detalla en su escrito las obras bajo sospecha y explica que se está investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando las correspondientes a ADIF de las de la Dirección General del Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de dichas obras, recuerda el juez, el pasado 23 de septiembre se pidió un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que está pendiente de ser presentado.

No obstante, insiste el magistrado, no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya habido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Reyes Rincón
Reyes Rincón
Reyes Rincón - twitter
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
escaparate
Compresor de aire portátil para el coche con pantalla digital. SOLO 19,99€
Compresor de aire portátil para el coche con pantalla digital. SOLO 19,99€
escaparate
Neutrogena Rutina Hydro Boost con ácido hialurónico. SOLO 18,81€ (19% DE DESCUENTO)
Neutrogena Rutina Hydro Boost con ácido hialurónico. SOLO 18,81€ (19% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_