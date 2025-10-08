Condenado a 23 años de prisión por asesinar a una anciana en Castellón para robarle joyas por valor de 800 euros

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 23 años de prisión a un hombre por el asesinato, en enero de 2022, de una mujer de 76 años a la que abordó en una cochera de su propiedad, que utilizaba cada domingo para reuniones familiares, para robarle las joyas y el bolso que llevaba encima. Sorprendió a la víctima, tras seguirla hasta el local. Golpeó a la mujer para reducirla y la estranguló hasta la muerte para que no pudiera reconocerlo. Víctima y condenado residían en el Grau, el distrito marítimo de Castellón.

El autor de los hechos fue detenido en septiembre de 2023, casi dos años después del crimen, gracias a las muestras de ADN que lo situaron en la cochera, quedando libre el único sospechoso hasta ese momento, en prisión provisional desde su arresto dos meses después del asesinato.

El fallo, dictado tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular este 12 de septiembre, impone al hombre los 23 años de pena de cárcel por un “delito de robo con violencia en concurso con un delito de asesinato”. El procesado deberá indemnizar con un total de 160.000 euros a los cinco hijos de la víctima, y devolver los 828 euros en los que se valoraron los objetos sustraídos.

Los hechos sucedieron pasadas las diez y media del domingo 23 de enero de 2022. La víctima, según recoge la sentencia como hechos probados, llegó a un local de su propiedad, ubicado en un bajo del Grau, donde se reunía cada fin de semana con su familia, para iniciar los preparativos de la comida.

El condenado siguió a la mujer, accedió al local y se dirigió a la víctima con la intención de apoderarse de los objetos de valor que llevaba. Según considera probado la resolución judicial, el hombre sorprendió a la mujer, “desarmada” y en situación de “desventaja”, y la golpeó para reducirla. En un momento del ataque, la septuagenaria se resistió y el agresor la agarró del cuello y apretó con la intención de causarle la muerte para que no lo pudiera identificar como autor del robo. Le provocó una “asfixia mecánica por estrangulamiento a mano” hasta matarla.

Tras ello, le quitó a la mujer la cadena de oro que llevaba en el cuello y de la que colgaba una cruz de Caravaca, el anillo de boda y el bolso con una cartera dentro. Objetos valorados en poco más de 800 euros. A continuación, se dio a la fuga, previsiblemente, recoge el fallo, hacia su domicilio, situado en la misma localidad.

Durante el juicio, la defensa del procesado reconoció que este había accedido a la cochera con la intención de robar, pero no con la intención de matar, por lo que calificaba los hechos como constitutivos de un delito de robo con violencia con resultado de homicidio.

El jurado popular dictaminó, tras el análisis de las pruebas, que “si bien la intención primigenia era robar” a la mujer, el agresor “sí actuó con intención o voluntad de matar” para que ella no lo reconociera.

Los jurados llegaron a esta conclusión tanto por la fuerza empleada con las manos para provocar la asfixia de la septuagenaria, como por la violencia empleada en el ataque y la zona corporal donde lo hizo.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.