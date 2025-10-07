El PSOE informó al Supremo del pago a Cerdán de más de 30.000 euros en efectivo por liquidaciones de gastos

El PSOE hizo a Santos Cerdán un total de 84 pagos en efectivo por un valor total de más de 30. 000 euros en concepto de compensación por gastos abonados previamente por él desde 2017, cuando ocupaba los puestos de secretario de Organización Territorial (de junio de 2017 hasta julio de 2021) y secretario de Organización (de julio de 2021 a junio de 2025). Así consta en la información aportada por el partido al Tribunal Supremo en septiembre pasado, en respuesta al requerimiento del juez tras la imputación y el encarcelamiento preventivo del exdirigente socialista por la supuesta trama de amaño de adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

Los pagos en efectivo del PSOE para compensar los importes adelantados por altos cargos están en el centro del debate jurídico y político desde que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil difundido el pasado viernes detectó más de 95.000 euros en gastos hechos por José Luis Ábalos que no tienen rastro bancario, lo que, según los agentes, “refuerza la existencia de ingresos en efectivo no declarados”. Ese documento recogía también que, en la documentación enviada al Supremo por orden del juez, el PSOE señaló que entre 2017 y 2021 pagó gastos a Ábalos por un importe total de 19.638,97 euros, de los que una parte se entregaron en efectivo, y que la misma fórmula se usó para liquidar gastos del antiguo asesor de este en el Ministerio de Transportes, Koldo García, por un importe total de 12.744,73 euros.

Esa información procedía de la documentación que el PSOE ha remitido al alto tribunal sobre los pagos hechos a los tres investigados en el Supremo que han tenido relación laboral con el partido (Cerdán, Ábalos y García). Los datos sobre el exministro y el que fuera su asistente están ya incorporados en los informes patrimoniales sobre ellos que ha entregado la UCO, pero los agentes aún tienen pendiente remitir el de Cerdán que, según la información enviada por el PSOE, recogerá también gastos cobrados en efectivo.

Según esa documentación, el PSOE ha informado al Supremo de que, desde 2014, ha abonado a Cerdán 119.950,27 euros en concepto de liquidaciones, de los que 84 pagos (30.565,91 euros) se hicieron en efectivo. Estos se concentran entre los años 2017 y 2024, aunque los datos muestran que no ha sido una práctica constante en el tiempo. Sí lo fue durante los primeros años de Cerdán en Ferraz, a partir de junio de 2017, cuando todos los gastos se le pagaban en metálico, con una sola excepción de una transferencia bancaria de 501,70 euros.

En marzo de 2020, coincidiendo con la pandemia de covid y el estado de alarma, Cerdán deja de presentar gastos y el partido de hacerle liquidaciones; hasta febrero de 2021, cuando se va recuperando la actividad y el entonces secretario de Organización Territorial vuelve a presentar pagos adelantados, pero el partido se los devuelve por transferencia. A partir de febrero de 2023, ya con Cerdán en la Secretaría de Organización, se combinan ambas fórmulas y vuelve a haber algunas liquidaciones en metálico, un total de 21 (7.433 euros), aunque la mayoría siguen siendo por transferencia. El último pago en efectivo declarado por el PSOE es del 31 de octubre de 2024 (267,9 euros).

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado este martes que el informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos deja claro “en todo momento” que los ingresos que tuvo del PSOE están “justificados” y que los pagos que se le hicieron en metálico fueron auditados “con el aval del Tribunal de Cuentas”. Según el portavoz socialista, esta fórmula de pago a altos cargos es “habitual” y, en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se paga por adelantado y en metálico, mientras que el Congreso lo hace por transferencia una vez que el diputado entrega los tickets correspondientes que justifican el gasto. López ha acusado al PP “manipular” la información de la UCO con este asunto y ha asegurado que la Guardia Civil no solo no atribuye “en ningún momento” a su partido “ninguna irregularidad ni conducta reprochable”, sino que reconoce que ha colaborado y que sus cuentas son “veraces”.

Fuentes del Senado señalan que solo se abonan en metálico las dietas de desplazamientos oficiales, y que el objetivo es “facilitar la disponibilidad inmediata de efectivo” para los gastos que puedan ocasionar esos viajes oficiales de los senadores. “En ocasiones, la planificación y ejecución de estos viajes se realizan con escasa antelación y con esta medida se busca que los senadores puedan hacer frente a los pagos asociados a esta actividad oficial”, señalan estas fuentes, que defienden que es un sistema “absolutamente transparente”. “Para cada pago, se realiza un expediente económico en el que se reflejan todos los elementos: destinatario, concepto, cantidades, etc. El pago en metálico es el eslabón final de este expediente”, explican.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha asegurado este martes que los pagos del PSOE a Ábalos, Cerdán o Koldo García responden a una práctica “perfectamente legal, transparente y auditada por el Tribunal de Cuentas”.