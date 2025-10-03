El Instituto de Empresa contesta al juez Peinado que no tienen correos de la asistente de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha recibido un informe del Instituto de Empresa en el que se indica que “no hay correos” enviados o recibidos con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Así consta en una providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que admite que “no va a ser posible su análisis a través de la UCO”.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que investiga si la asesora de Gómez en La Moncloa colaboró en las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno, reclamó el pasado 25 de septiembre al Instituto de Empresa todos los correos electrónicos que supuestamente hubiera podido intercambiar esta institución, como emisor como receptor, con Cristina Álvarez, también imputada en la causa. El juez hizo esta petición en el marco de la pieza separada por malversación, un delito que Peinado atribuyó a ambas tras detectar que la asesora, que está contratada como empleada pública eventual, mandó, en nombre de Gómez, algunos correos electrónicos relacionados con la cátedra que esta codirigía en la Universidad Complutense (UCM) de Madrid.

La intención del juez al reclamar al Instituto de Empresa que analizase si habían enviado o recibido correos de Álvarez era sondear si la asistente pudo ayudar a Gómez también en el trabajo que la esposa del presidente hacía para esta institución como directora del África Center. Esta petición había sido recurrida por la defensa de la asesora ante la Audiencia Provincial, que todavía tiene pendiente responder a esa impugnación. En la providencia conocida este viernes, Peinado revela que el IE no ha hallado ningún mail intercambiado con la asesora de Gómez, por lo que el juez pregunta a la defensa si mantiene el recurso.

Respecto a los correos intercambiados con la UCM, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado recientemente a la causa concluyó que Álvarez, a través de su correo personal en la aplicación Gmail, intercedió ante una quincena de patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense.

