Detenido en México Jacobo Reyes, líder de la red de contrabando del dueño de Miss Universo

El empresario, señalado por sus influencias políticas y judiciales para facilitar la llegada de combustible y armas, está bajo custodia de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada

Jacobo Reyes León, alias Yaicob, ha sido detenido, según el registro de este miércoles de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, y líder de la red de contrabando que movía a través de la frontera combustible y armas, está bajo resguardo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Reyes tenía una orden de aprehensión por su vinculación en el entramado empresarial que cruzaba hidrocarburos desde Guatemala en una presunta conspiración criminal financiada por Rocha.

Reyes es señalado como uno de los principales protagonistas en las llamadas telefónicas que intervinieron los investigadores y en las que él habla sin tapujos de todas las operaciones. Las autoridades describen a Reyes como un empresario con influencias políticas y judiciales. Además de supervisar el contrabando de combustible desde Guatemala para que llegara a Querétaro, también se encargaba de gestionar las relaciones de la red con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde pagaban a una funcionaria, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, para que le advirtiera sobre investigaciones y denuncias en contra de su organización.

El ahora detenido había presentado un amparo en Ciudad de México para evitar su captura, que hasta hace cuatro días no había sido admitida a trámite. Finalmente, las autoridades de la capital le han capturado en la colonia Guerrero este lunes, según el documento de la SSCP. Los cargos de Reyes son por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos”, con el agravante de haber sido servidor público en el pasado.

Antes de dirigir cada una de las actividades criminales de la red y de pagar las nóminas de los integrantes, Reyes fue director de Seguridad Ciudadana y Comisario de Seguridad Pública del municipio de Acolman, en el Estado de México, en 2019. También se postuló como candidato del PRD a la presidencia municipal en la vecina San Martín de las Pirámides en los comicios de 2021.