Calendario del Clausura 2026: cuándo inicia, fechas previstas para la Liguilla y los clásicos nacionales

Luego de la victoria de Toluca sobre Tigres este fin de semana, la Liga BBVA ha publicado los calendarios para el siguiente torneo del fútbol varonil y femenil que inicia en enero

Ahora que Las Amazonas de Tigres, en la Liga femenil, y los Diablos Rojos del Toluca, en la varonil, se han coronado campeones del fútbol mexicano, la Liga BBVA ha hecho oficial las fechas para los partidos del Clausura 2026, que inicia el domingo 4 de enero y viernes 9 de enero, respectivamente. Algunos clásicos han quedado fechados en los primeros meses del próximo año y otros, en las últimas jornadas del torneo.

Este fin de semana, Toluca cerró una actuación casi perfecta durante el torneo regular y la liguilla; recibió en el Estadio Nemesio Diez a los Tigres, que llegaron al encuentro con ventaja de un gol. La final se definió por la tanda de penales y pasó a la historia como una en la que mayor suspenso se ha vivido luego de que toda la plantilla pateó desde los 11 pasos, incluidos los porteros de ambos equipos.

Unas semanas antes, el cuadro femenil de Tigres se enfrentó contra el América en el Estadio Universitario, en Nuevo León. Las Amazonas levantaron su séptimo título sin muchas complicaciones en la final de vuelta (1-0) a pesar de haber sufrido en la ida (3-3) disputada en Ciudad de México: las Águilas anotaron tres goles en el primer tiempo y se fueron al vestuario pensando que Tigres estaba noqueado, pero las jugadoras regias saltaron a la cancha como avispas.

Clausura Liga BBVA MX

El Clausura 2026 de la Liga BBVA inicia el viernes 9 de enero. Atlas recibe en el Estadio Jalisco al Puebla, a las 21.00 y el sábado 10, Monterrey juega contra el recién bicampeón de la liga, Toluca, a las 21.00. Tigres, subcampeón del Apertura 2025, visita a San Luis en el Estadio Alfonso Lastras el domingo 11, y el balón se pone a rodar a las 19.00.

Para la Jornada 3, el sábado 17 de enero, Tigres recibe en el Estadio Universitario a Toluca: un partido con sabor a revancha. Los días 3, 4 y 5 de febrero comienza la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup: en su edición pasada, Cruz Azul se coronó campeón.

El primer clásico que se disputa en 2026 está fechado para el sábado 14 de febrero, día del amor y la amistad, cuando en la Jornada 6 las Chivas reciben en el Estadio Akron a las Águilas del América a las 21.00. En la Jornada 10 se juegan dos clásicos, el tapatío y el regiomontano: el sábado 7 de marzo, Atlas se enfrenta a Chivas en el Estadio Jalisco a las 19.00; y Tigres a Monterrey, en el Estadio Universitario, a las 21.00.

Para la Jornada 12, Pumas recibe al América en el clásico capitalino que se disputa el sábado 21 de marzo a las 21.00. Y a tres fechas de que termine el Clausura 2026, se celebra el clásico joven entre América y Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes —antes, Estadio Azul, que fue la casa del cuadro cementero— el sábado 11 de abril, a las 21.00.

El torneo regular culmina con la Jornada 17, prevista para jugarse el fin de semana del 25 de abril. La Liguilla está fechada para que los cuartos de final de ida se disputen el 2 y 3 de mayo y la vuelta el 9 y 10; las semifinales de ida el 13 y 14, y la vuelta el 16 y 17; la final de ida, 21, y la vuelta el 24 del mismo mes.

Clausura Liga BBVA Femenil

Guadalajara es la ciudad que inaugura el Clausura 2026 de la Liga femenil en el Estadio Akron: Chivas recibe a San Luis el domingo 4 de enero, a las 11.00. Las campeonas visitan a Necaxa, en el Estadio Victoria, a las 16.00 de ese mismo día y las subcampeonas de las Águilas viajan a la Comarca Lagunera para jugar contra Santos, el lunes 5 de enero, a las 20.00.

El primer fin de semana de febrero sucede el primer clásico de la temporada en la Jornada 6. América recibe en Estadio Ciudad de los Deportes a Pumas, el domingo 1 de febrero, a las 12.00. Para la Jornada 8, Cruz Azul y América se miden en La Noria, el lunes 9 de febrero, a las 15.45.

El clásico tapatío (Chivas contra Atlas) se disputa durante la Jornada 9, el domingo 15 de febrero, a las 11.00, en el Estadio Akron. Tigres y América se vuelven a ver las caras, tras la final, en la Jornada 14 en el Estadio Universitario, el miércoles 25 de marzo, a las 19.00. Los cuartos de final, las semifinales y la final no han sido programadas aún.