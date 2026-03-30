Estrena el móvil de gama media más avanzado de vivo, el V70 FE: fluidez, autonomía y potencia se unen a un precio seductor

Estrena el móvil de gama media más avanzado de vivo, el V70: fluidez, autonomía y potencia se unen a un precio seductor.

Este ‘smartphone’, con una lente principal de 200 Mpx, lo tiene todo para disputar el reinado a otros modelos en 2026: el ‘pack’ incluye cargador rápido y auriculares

Aunque parezca una obviedad, la gama media en el terreno de los móviles siempre es una conquista aspiracional de la mayoría de las marcas punteras del mercado. Y firmas como vivo ponen a prueba la decisión de un consumidor que cada vez tiene más opciones de elegir. Sin embargo, un servidor hacía tiempo que no tenía delante de sus ojos un aparato tan competente y versátil, el recién lanzado vivo V70 FE, en una horquilla de precio tan ajustada —su precio no supera los 450 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad— como hasta ahora.

Vista frontal del móvil vivo V70 FE, con auriculares y cargador incluidos. CORTESÍA DE VIVO

En un contexto donde la inflación y los actuales precios de la energía marcan la pauta del consumo en los hogares, es de agradecer un lanzamiento así para alguien que necesite renovar su antiguo terminal y no sepa por donde empezar, sobre todo, sin ver mermada su capacidad de ahorro. Porque la marca vivo no deja nada al azar: su móvil V70 FE se vende en un pack donde se incluyen un cargador y unos auriculares inalámbricos.

En EL PAÍS Escaparate, otras compañeras ya habían valorado varios modelos de móviles de la misma marca en el pasado, como sus predecesores V50 Lite 5G y V60 , con un grado de satisfacción elevado. A mi juicio, el smartphone vivo V70 FE es el más depurado de la firma tecnológica en un segmento tan sensible como la gama media, con algunas prestaciones que harán sombra a ciertos modelos de la clase más avanzada. Su fluidez y una autonomía muy abultadas también me han cautivado.

El 'smartphone' vivo V70 FE se vende con distintas capacidades de memoria. CORTESÍA DE VIVO

Cámara principal ultranítida, diseño resistente, pantalla generosa y Android 16 incluido

Si hay una categoría donde más me ha seducido el móvil vivo V70 FE es en el campo de la fotografía. Me eché a la calle nada más sacarlo de su caja, la cual tiene un diseño atractivo —viene en un pack especial de edición limitada a elegir en dos colores elegantes—, para cerciorarme de que su triple cámara vale su peso en oro. Y confieso que me sorprendió gratamente: las dos lentes delanteras se combinan muy bien a nivel global.

Algo que se nota tanto en modo diurno como cuando cae la noche. Su tecnología ZEISS es la base donde se fundamenta el resto de la calidad de la imagen superior que cualquier usuario, por novato que sea, puede extraer de este terminal. Con un zoom digital de 30 aumentos integrado, su cámara principal de 200 Mpx posee un buen estabilizador yuna nitidez 4K, que crece hasta 1.080p en formato vídeo: con mención especial a lo bien que captura objetos en movimiento. Por último, su lente delantera pone en valor los 32 Mpx de los que hace gala.

En cuanto a su cámara ultra angular de 120 grados, se aprecia su máximo rendimiento cuando he tomado instantáneas amplias a edificios sin tener que alejarme. ¿Lo mejor? No he percibido que la calidad mermara durante mis tomas nocturnas por la ciudad: no existe grano, ni fotos con efecto quemado por la luz. Su modo retrato está muy logrado también. Los efectos integrados y la IA hacen el resto: se puede lograr con un par de gestos un borrado inteligente y un ajuste de color que, junto a sus filtros, elevarán el nivel inicial de cualquier fotografía.

En otro orden de cosas, no puedo dejar de mencionar tres aspectos más. El primero tiene que ver con sus dos certificaciones más importantes en lo relativo a su resistencia: IP68 e IP69. Es decir, el teléfono móvil V70 FE está preparado para resistir agua, polvo y chorros de agua dirigidos a alta presión. Este último punto solo lo equipan los terminales más avanzados (y no todos). Lo segundo está relacionado con una pantalla Amoled de gran nitidez y 6,83 pulgadas, que aporta un brillo muy logrado, incluso, con sol directo.

La tercera mención es para su software. La sexta generación empleada, denominada OriginOS 6.0, está construida sobre Android 16 y ofrece una experiencia más moderna y visual. Sobre todo, enfocada a una interfaz más ligera, una estética más limpia y una optimización del consumo energético más eficaz, entre otras características. He de decir a este respecto que en cuanto encendí el vivo V70 se descargó e instaló dicho software de manera automática, cosa que se agradece.

Este móvil de la marca vivo se vende tanto en un tono rosado como azulado. CORTESÍA DE VIVO

¿Por qué recomiendo el ‘smartphone’ vivo V70 FE?: diseño depurado, rendimiento óptimo y autonomía superior

El análisis pormenorizado de este terminal lo he llevado a cabo tras diez días de uso continuado. Pese a estar familiarizado a probar otros móviles o gadgets de última generación, lo primero de lo que me percaté es que tenía enfrente un producto refinado, potente y autónomo a partes iguales. Dicho refinamiento se percibe en un simple vistazo, debido al diseño redondeado de sus esquinas, a un peso muy balanceado y a un diseño agradable para manipularlo con una sola mano, sin sentir cansancio.

La potencia, en cambio, no solo está relacionada con un procesador que muestra un rendimiento sobrado para ejecutar varias acciones a la vez, renderizar vídeos o disfrutar de juegos online sin sufrir pequeños lags que interrumpan la buena experiencia de usuario; también en el rendimiento de los pequeños detalles: como transiciones entre aplicaciones, procesos en segundo plano o instalación de actualizaciones.

00:30 Estrena el móvil de gama media más avanzado de vivo, el V70 FE Vídeo de una zona urbana grabado con el móvil V70 FE en la ciudad de Coslada, Madrid. Vídeo: DANIEL MUELA

La tríada de funciones avanzadas del smartphone vivo V70 FE no puede verse completada, a menos, que me refiera a su basta autonomía (7.000 mAh). Y cuando digo esto no lo comento al azar. Sin ser este un móvil con un precio de salida tan elevado como los de la gama alta, promete lo que dice el fabricante: puede llegar a superar las 60 horas sin cargarse, aunque yo lo tuve que hacer antes dado el trasiego diario al que lo sometí.

Pude alargar la batería hasta un 15% restante (no me gusta ver agonizar la energía de este tipo de dispositivos) después de un primer día y medio utilizándolo para todo tipo de tareas. Cuando tocó proveerle de energía solo necesité esperar unos 45 minutos para llenar las dos terceras partes del vivo 70 FE la primera vez que lo cargué. En las siguientes ocasiones, tardó algo menos. Esto es posible gracias a un cargador grande, y marcador CE incluido, con tecnología ultrarrápida Flash Charge de 90 vatios.

La autonomía del móvil vivo V70 FE es de 7.000 mAh, y supera las 50 horas de uso. CORTESÍA DE VIVO

¿Cuáles son los puntos más débiles del móvil vivo V70 FE?

Es difícil encontrar grandes defectos en este terminal de gama media de la marca vivo. Quizá, y por ser puntillosos, sí he notado un pequeño calentamiento inicial de la parte trasera del móvil cuando se conecta el cargador de pared. Sin embargo, esta subida de temperatura se disipa por completo poco después. Recuerdo que la primera vez que lo enchufé fue más intenso que las demás.

Por otro lado, y aunque en videollamadas y llamadas me parece que el sonido se escucha bien y sin interferencias, sí he notado que la escucha de aplicaciones musicales o de vídeo, como puede ser Youtube, si se llevan a cabo sin ponerse los auriculares que incluye el pack (con autonomía de larga duración y con reducción de IA en llamadas), la nitidez de los bajos y los graves queda un tanto mermada, proporcionando una experiencia de usuario menos depurada. Eso sí, en películas, series, podcast o playlists, el audio se escucha a la perfección.

Su cargador rápido es capaz de completar la carga del vivo V70 FE en una hora. CORTESÍA DE VIVO

Preguntas frecuentes sobre el lanzamiento del móvil vivo V70 FE

¿Desde cuándo está disponible en ‘smartphone’ vivo V70 FE?

Desde este lunes, 16 de marzo, se puede adquirir en territorio español.

¿El pack especial incorpora una funda para el dispositivo?

Así es. La funda es de color transparente y antideslizante.

¿También se vende con una capacidad mayor a 256 GB de capacidad?

En efecto. Por un poco más, cualquier usuario puede elegir una memoria interna que asciende a 512 GB.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de marzo de 2026.

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