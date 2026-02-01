Los mejores móviles de gama alta que puedes comprar en 2026

He probado los principales teléfonos ‘tope de gama’ que van presentando las distintas firmas, y los ordeno de mejor a peor

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Apple iPhone 17 Pro Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra Google Google Pixel 10 Pro HUAWEI HUAWEI Pura 80 Ultra vivo vivo X300 Pro Nothing Nothing Phone (3) XIAOMI Xiaomi 15 Ultra Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Usuarios que busquen un rendimiento excelente en su terminal y versatilidad en las cámaras Quienes quieran un modelo con un funcionamiento exquisito y una gran pantalla con la que interactuar con los dedos, un stylus —trae el clásico S Pen de Samsung— e, incluso, con la voz Los que busquen un móvil fiable con buena pantalla y una cámara que lo pone fácil para sacar buenas fotos Personas para las que la prioridad sea la fotografía y tengan ciertas habilidades informáticas que les permitan instalar los servicios de Google por vías alternativas Quienes busquen un móvil con el que sacar buenas fotos, pero que además ofrezca un gran rendimiento en el resto de tareas Aquellos que quieran diferenciarse por el diseño y busquen un modelo de gama alta a un precio algo inferior que la competencia Usuarios que necesiten un móvil con buena autonomía y carga muy rápida Por qué lo recomendamos Rendimiento, diseño, cámara Funcionamiento, autonomía, IA Diseño, fotografía nocturna, asistente fotográfico Fotografía, pantalla, diseño Accesorios fotográficos, pantalla, rendimiento Personalidad, zoom, autonomía Precio, pantalla, autonomía Medidas 15 x 7,19 x 0,88 cm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 152,8 x 71,9 x 8,4 mm 163 x 76,1 x 8,3 mm 161,98 x 75,48 x 7,99 mm 160,6 x 75,6 x 9,0 mm 161,4 x 75,3 x 9,35 mm Potencia Apple A19 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite Tensor G5 Kirin 9020 (octa-core) MediaTek Dimensity 9500, CPU octa-core Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite Precio 1279 € 1197.45 € 779 € 1499 € 1249 € 699 € 1496.99 €

El mejor teléfono de gama alta que puedes comprar en 2026 Todos los terminales que aparecen en esta comparativa muestran un rendimiento magnífico, y lo cierto es que las diferencias se dan en pequeños detalles. El estupendo rendimiento del iPhone 17 Pro y la sustancial mejora de sus cámaras lo han colocado a la cabeza de nuestra comparativa.

Quizá no sean para todos los bolsillos, pero lo cierto es que los smartphones de gama alta tienen las mejores cámaras, los procesadores más rápidos, las pantallas más brillantes… y prometen poder con cualquier tarea que se ponga por delante. Así que muchos usuarios prefieren elegir uno de estos modelos que, además, suelen garantizar una mayor durabilidad.

Cómo hemos elegido y probado los productos

En los últimos meses he podido probar los mejores smartphones que han presentado las principales firmas; muchos de ellos incluso antes de que salieran oficialmente a la venta. Durante unas semanas, cada uno de ellos se ha convertido en mi móvil principal tanto para trabajar (lo uso para consultar correo, chat, editar documentos compartidos…) como en mi tiempo de ocio, donde sobre todo utilizo la cámara para hacer fotos y grabar vídeos, y consulto redes sociales.

A la hora de analizarlos he considerado distintos aspectos que considero esenciales para entrar ‘en la lucha’ por un puesto en esta comparativa; los mismos que utilicé para valorar los mejores smartphones de 2025.

Construcción: tanto en lo que se refiere al diseño (acabado, estética…) como a los materiales empleados y a su resistencia global. También a su comodidad de uso: si son pesados, se agarran bien con una mano...

Calidad de la pantalla : caracterizados todos ellos por superficies de gran tamaño, muestran diferencias en cuanto al tipo de panel, el tratamiento del color… Todo ello influye en cómo se ven las imágenes tanto fijas como en movimiento.

Rendimiento : los teléfonos de gama alta cuentan con las mejores configuraciones del mercado, por lo que en general ofrecen un rendimiento que no está al alcance de modelos más económicos. Hay sutiles diferencias, pero todos ellos pueden prácticamente con cualquier aplicación.

Cámara fotográfica : la atención sobre todo recae en la cámara trasera, compuesta habitualmente por varios sensores. La diferencia está en para qué se emplean y, cómo gracias a distintos sistemas de procesamiento y tecnologías, se enfrentan a situaciones complicadas como la fotografía nocturna o los vídeos con mucho movimiento.

Autonomía: lo ideal es que la batería permita finalizar el día con algo de carga, siempre haciendo un uso normal del terminal. Todos los modelos incorporan además sistemas de carga rápida que, eso sí, varían en su velocidad.

Doble grabación: iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro. Cortesía de Amazon

Para quién es: usuarios que busquen un rendimiento excelente en su terminal y versatilidad en las cámaras.

Por qué lo recomendamos: con este móvil Apple ha apostado por un exterior en una única pieza de aluminio forjado muy pulido. Se nota al agarrarlo: ligero, sólido… y sorprendentemente frío. Es bonito y cómodo de sujetar. Además, a simple vista se nota un cambio importante en el módulo de las cámaras que, por otro lado, sobresale bastante. Me ha parecido imprescindible usarlo con funda para evitar que el teléfono baile sobre la mesa o se dañe justo el bordecito del módulo con el uso.

Con las cámaras he notado una mejoría notable con respecto a los iPhone anteriores, con los que sobre todo en los retratos en interiores las fotos tenían demasiado ruido, y ampliarlas era imposible. Por fin esto no pasa. Y también es posible hacer un zoom óptico mayor (hasta 8x) sin pérdida de calidad o grabar vídeo y cambiar entre sus tres sensores traseros con una transición muy suave y sin que se note diferencia en color, exposición o calidad general entre una y otra. Por ejemplo, probé a grabar a mis hijos en el parque y empecé con un plano general, para luego hacer un primer plano de uno, volver al general, y un primer plano del otro. Quedó genial. Luego, me fui moviendo ‘trotando’ mientras continuaba con la grabación, y los temblores propios de este movimiento se corrigieron con mucha suavidad: daba la sensación de que, en lugar de en la mano, el móvil iba en un gimbal.

Y aunque pueda parecer una característica sin más, una de las cosas que más me ha gustado de las cámaras del nuevo iPhone es la posibilidad de grabar a la vez con la cámara frontal y trasera. ¡No sabéis la cantidad de vídeos que he grabado con mis hijos dando la vuelta al móvil para salir también yo! Y ahora, puedo integrar las dos imágenes. Lo probé también por ejemplo en una demostración de aves rapaces en Faunia, grabando con la principal las aves y con la frontal las reacciones de mis hijos. Me gusta muchísimo.

Tiene un rendimiento magnífico, se calienta muy poco, aunque le exijas mucho y, si bien durante las pruebas con un uso intensivo lo he cargado a diario, cuando he pasado a darle un uso más habitual (mensajes, llamadas, alguna foto…) su batería me ha durado hasta 2 días.

Sus puntos débiles: el diseño es muy bonito y resistente a los golpes, pero con solo unos días de uso sin funda han quedado algunas marcas en su trasera.

Ficha técnica Pantalla: OLED LTPO de 6,3 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz Procesador: Apple A19 Pro RAM: a consultar Almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras: 3 traseras: principal de 48 MP 24 mm, apertura de ƒ/1,78; ultra gran angular de 48 MP 13 mm, apertura de ƒ/2,2, campo de visión de 120°; teleobjetivo x2 de 48 MP 48 mm, apertura de ƒ/1,78. Delantera18 MP apertura ƒ/1,9 Sistema operativo: iOS 26 Batería: a consultar Dimensiones y peso: 15 x 7,19 x 0,88 cm // 204 gramos Otros: FaceID, IP68,Wi-Fi 7

Inteligencia artificial: Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes quieran un modelo con un funcionamiento exquisito y una gran pantalla con la que interactuar con los dedos, un stylus —trae el clásico S Pen de Samsung— e, incluso, con la voz.

Por qué lo recomendamos: con solo coger el Galaxy S25 Ultra me di cuenta de que es un teléfono grandísimo: lo mismo que me ocurrió con el S24 Ultra el año pasado. En esta ocasión es más delgado y ligero, pero no podemos perder de vista que tiene una pantalla de 6,9 pulgadas y mide 16 cm de alto. De él me encanta la pantalla, ya no por su tamaño, si no por cómo se ve: sin reflejos incluso a pleno sol, con colores muy intensos, una resolución (QuadHD) que da muchísimos detalles… Además, tiene una buena autonomía —no he tenido problema en llegar al final del día, aunque lo haya utilizado muchísimo— y sus cámaras ofrecen unos resultados buenos: no me parecen las mejores, pero en general las capturas no desentonan.

Su otra característica ‘fuerte’ es la integración que hace de la IA, con muchísimas funciones a través de Galaxy AI. Al configurar el teléfono ya informa de las posibilidades para la configuración: por ejemplo, es capaz de realizar traducciones en tiempo real durante las llamadas, ayuda a redactar, organizar y mejorar textos, transforma grabaciones en transcripciones de texto, facilita resúmenes de páginas web, transforma esbozos en obras de arte, elimina ruidos de los vídeos… En general, algunas están muy conseguidas y otras no tanto. Por ejemplo, las transcripciones eran regulares, pero la herramienta de edición de imágenes que permite seleccionar y mover o borrar objetos me ha parecido espectacular. Además, cada vez que necesitaba ayuda para buscar algo solo tenía que pulsar un botón lateral de forma continua para que se activara Gemini.

Sus puntos débiles: el sonido no acompaña a la imagen y, aunque es compatible con Dolby Atmos, los principales drivers y tiene su propio ecualizador, la calidad de la reproducción es limitada.

Ficha técnica Pantalla: 6,9 pulgadas, resoluciónQuadHD+, AMOLED LTPO, 120 Hz,GorillaGlassAmor 2 Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB Almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras: 200 MP, f/1.7, PIS, 50MP, f/3.4, OIS,zoomx5, 10MP, f/2.4, OIS,zoomx3, 50MP, f/1.9, ultra gran angular. Cámara frontal 12MP, f/2.2 Sistema operativo: Android 15 basado enOneUI 7 Batería: 5.000 mAh, 45W carga rápida, 15W inalámbricos Dimensiones y peso: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm // 218 gr Otros: resistencia IP68, S-Pen integrado

Inspiración fotográfica: Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro. Cortesía de Amazon

Para quién es: los que busquen un móvil fiable con buena pantalla y una cámara que lo pone fácil para sacar buenas fotos.

Por qué lo recomendamos: con un diseño impecable, integra Android 16 y todo funciona como la seda: ni una queja en rendimiento. Sus cámaras son las mismas que el año anterior, pero mejoradas por software. Con ellas me pasa una cosa muy curiosa y es que tengo la sensación de que ‘van al revés’ del resto. Por el día, las capturas son muy buenas, pero cuando hay malas condiciones lumínicas e, incluso, por la noche, he conseguido las mejores fotografías, tanto de objetos como retratos: colores correctos, mucho detalle… Además, desde la app se pueden hacer muchísimos ajustes tan fácilmente como pulsar un botón.

Hablemos de su zoom de 100x: está apoyado por IA, que ‘se inventa’ lo que la cámara no ve. Pero salvo algunos pequeños fallos que podrían incluso pasar desapercibidos, es espectacular. Pongo un ejemplo: hice una foto a un león en el zoo desde muy lejos, y en la pantalla de la cámara lo que veía estaba totalmente borroso. Cuando vi la foto, estaba perfecta. Si te fijabas mucho, una de sus pezuñas tenía una forma un poco rara, pero si no ibas buscando errores, no te dabas cuenta. La IA también tiene otras aplicaciones interesantes y, por ejemplo, en la app de la cámara aparece un icono arriba a la derecha con la estrella de Gemini. Cuando la pulsé por primera vez me sorprendí bastante: el móvil analiza la escena que estás enfocando y propone cómo hacer mejor la foto en función de lo que quieras conseguir con un tutorial que te va sugiriendo cómo colocar el móvil, qué enfocar, el modo que seleccionar…

Sus puntos débiles: pese al buen rendimiento, su procesador es menos potente que el de la competencia, y eso puede notarse de cara a futuro, pensando en que sea un móvil que puedas utilizar durante varios años seguidos.

Ficha técnica Pantalla: OLED de 6,32 pulgadas, 2.856 x 1.280 píxeles de resolución, tasa de refresco adaptable 1-120 Hz, hasta 3.300nits Procesador: Tensor G5 RAM: 16 GB Almacenamiento: 128 GB Cámaras: triple cámara trasera: 50 MP principal, f1.68; ultra gran angular con enfoque automático de 48 MP; teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x y estabilización óptica. Cámara delantera con 42 MP, autoenfoque, lente gran angular Sistema operativo: Android 16 Batería: 4.870 mAh, carga rápida, carga inalámbrica Dimensiones y peso: 152,8 x 71,9 x 8,4 mm // 207 gramos Otros: resistencia al agua y al polvo, 5G,Wi-Fi, Bluetooth

Todo cámara: HUAWEI Pura 80 Ultra

HUAWEI Pura 80 Ultra. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas para las que la prioridad sea la fotografía y tengan ciertas habilidades informáticas que les permitan instalar los servicios de Google por vías alternativas.

Por qué lo recomendamos: Es un móvil, ante todo, orientado a la fotografía. Y, como tal, lo he probado en todo tipo de escenarios: en la naturaleza, con mis hijos, en un concierto, durante una visita cultural… Está entre los mejores sin ninguna duda. Su cámara principal con sensor de 1 pulgada de 50 megapíxeles y apertura variable ofrece un buen rango dinámico, y la calidad de imagen es notable en condiciones variadas. Su sistema de teleobjetivos dobles con lente periscópica intercambiable —zoom óptico de 3,7x y 9,4x (equivalente a 83 mm y 212 mm) — le da una versatilidad poco habitual: puedes acercarte a sujetos lejanos con nitidez o retratar con compresión de fondo similar a una cámara clásica. La lente ultra-gran angular también ayuda: retratos grupales, arquitectura o paisajes amplios tienen buen nivel de detalle.

Su pantalla LTPO OLED de 6,8 pulgadas, resolución de 2.848 x 1.276 píxeles, 460 ppi y tasa adaptativa 1–120 Hz ofrece una experiencia fluida y visualmente atractiva, y me ha encantado para ver series o pelis. He notado también que responde especialmente bien al toque en tareas como editar las fotos, que no siempre es fácil al hacerlo con los dedos. Destacar, además, que su rendimiento es suficiente para el día a día —aunque mejorable, como veremos en el apartado de puntos débiles— y su batería aguanta perfectamente el día. En las jornadas de uso más intensivo fuera de casa si notaba que estaba quedándome sin carga lo enchufaba unos minutos a la corriente y llena de nuevo.

Sus puntos débiles: su procesador está por debajo del resto de móviles de gama alta y, aunque en tareas habituales es difícil notarlo, sí queda patente en ‘escenarios extremos’: edición de vídeos largos, juegos con muchos gráficos… Además, y aunque es algo que repetimos normalmente al hablar de teléfonos de Huawei, tiene un sistema operativo propio en el que no se integran los servicios de Google. Se pueden conseguir, pero un usuario medio quiere entrar en la tienda de apps y tenerlo todo a mano.

Ficha técnica Pantalla: 6,8 pulgadas LTPO OLED, resolución 2848 × 1276px, ~460ppi, tasa de refresco adaptativa 1–120 Hz, muestreo táctil 300 Hz, 1.070 millones de colores Procesador: Kirin 9020 (octa-core) RAM: 16 GB Almacenamiento: 512 GB Cámaras: triple cámara trasera: principal de 50 MP, sensor de 1 pulgada, apertura variable f/1.6–f/4.0, OIS; ultra gran angular de 40 MP, apertura f/2.2; y teleobjetivo / macro de 50 MP, apertura f/2.4, OIS, zoom óptimo 9.4x. Cámara frontal de 13 MP, ultra-gran angular, apertura f/2.0. Sistema operativo: EMUI 15.0 Batería: 5170 mAh con carga rápida por cable hasta 100 W, carga inalámbrica rápida Dimensiones y peso: 163 x 76,1 x 8,3 mm; peso aprox. 233,5 g Otros: IP68 (resistencia al agua y polvo), conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, sensor de huella bajo la pantalla, altavoces estéreo

Equilibrado: vivo X300 Pro

vivo X300 Pro. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes busquen un móvil con el que sacar buenas fotos, pero que además ofrezca un gran rendimiento en el resto de tareas.

Por qué lo recomendamos: el primer fin de semana que lo probé —he utilizado la versión con el kit fotográfico— salimos al centro de Madrid para ver las luces navideñas y aproveché para hacer fotos urbanas y retratos: fachadas al atardecer, callejones con poca luz, los niños con la decoración de fondo... A la siguiente, coincidiendo con el puente de diciembre, lo utilicé como GPS, para grabar vídeos y hacer fotos… y como extendí un poco la escapada, también para revisar correos, chatear con mis compañeras y mirar algunos documentos cuando no tenía el ordenador encima. En general, todo lo hace bien, aunque destacaría especialmente su gran capacidad para estabilizar los vídeos, tomas nocturnas con el ruido muy controlado y un zoom espectacular al montar el teleobjetivo del kit. Además, cambiar entre apps es instantáneo y ni editando los vídeos grabados (algunos de varios minutos) noté ningún tipo de retraso. Los días en los que más lo usé, eso sí, llegué un poco justa al final del día; en esas ocasiones con unos minutos de carga conseguía suficiente batería extra para no pasar apuros.

Su pantalla, por último, me ofreció una experiencia muy cómoda incluso a pleno sol: he percibido colores vivos, buen contraste, negros profundos… y también una respuesta táctil inmediata.

Sus puntos débiles: la autonomía se queda un poco justa en los días de uso más intensivo y la función de mejora automática de las fotos es en ocasiones demasiado agresiva.

Ficha técnica Pantalla: 6,78 pulgadas LTPO AMOLED, resolución 2.800 x 1.260 píxeles, tasa de refresco adaptativa 1-120 Hz, brillo máximo de hasta 4500nits, gama cromática amplia (P3) Procesador: MediaTekDimensity9500, CPUocta-core RAM: 16 GB LPDDR5X Almacenamiento: 512 GB Cámaras: trasera triple: sensor principal de 50 MP, sensor grande (tipo 1/1.28″), con apertura f/1.57 y estabilización OIS (nivel “gimbal”); ultra gran angular de 50 MP; teleobjetivo periscópico / telefoto de 200 MP, con OIS. Cámara frontal de 50 MP Sistema operativo: OriginOS6 (sobre Android 16) Batería: 5440 mAh con soporte de carga rápida por cable de 90 W y carga inalámbrica de 40 W Dimensiones y peso: 161,98 x 75,48 x 7,99 mm; peso 226 gramos Otros: certificación IP68/IP69 (resistencia al polvo y agua), lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, altavoces estéreo

Original: Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3). Cortesía de Amazon

Para quién es: aquellos que quieran diferenciarse por el diseño y busquen un modelo de gama alta a un precio algo inferior que la competencia.

Por qué lo recomendamos: su diseño llama muchísimo la atención y sigue la línea de todos los dispositivos de la marca. Personalmente, me parece muy original y bonito, y la funda transparente que trae la caja es la ideal para que se vea su trasera. Entre sus detalles más llamativos está el Glyph Matrix: una matriz de LEDs en la esquina trasera que no sólo sirve para notificaciones, sino que puede mostrar iconos, animaciones, e incluso juegos simples o funciones de pantalla interactiva. Ni siquiera tuve que consultar el manual para llegar hasta su configuración: hay una opción en los ajustes (Glyph Interface) donde se selecciona fácilmente el nivel de brillo, poner apps como una botella que gira para seleccionar a una persona, la hora…

En general, el rendimiento de este smartphone es muy positivo, y el paso de una app a otra es fluidísimo. Si se le exige mucho (juegos con gráficos potentes, por ejemplo) he notado que se calienta un pelín, pero nada alarmante. En cuanto a las cámaras, su módulo trasero es triple, con 3 sensores de 50 megapíxeles para cámara principal, ultra gran angular y telefoto. En exteriores con buena luz las fotos salen bastante bien: buen nivel de detalle, rango dinámico digno, colores naturales sin saturaciones exageradas... Una cosa que me ha parecido curiosa es que al cambiar de una cámara a otra a veces se notan diferencias de tono. En interiores o foto nocturna, se perciben limitaciones: ruido visible, pérdida de definición, y algunas fotos salen algo grises o apagadas. Una de sus novedades en este apartado es el zoom óptico 3x de tipo periscopio y hasta 60x digital, que cumple con lo esperable: hasta 10x bien gracias al apoyo de la IA, pero a partir de ahí ya aparece demasiado ruido.

Sus puntos débiles: la experiencia fotográfica está por debajo de otros modelos de gama alta. Además, hay un botón físico para la función Essential Space —que recurre a la IA para capturar, organizar y gestionar información como notas, imágenes y grabaciones de voz— que no he dejado de pulsar por accidente nunca, confundiéndolo con el botón de encendido y apagado.

Ficha técnica Pantalla: OLED de 6,67 pulgadas, tasa de refresco adaptativa a 120 Hz, HRD10+, 2.800 x 1.260 píxeles de resolución, protecciónGorillaGlass7i Procesador: Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 o 16 GB Almacenamiento: 256 o 512 GB Cámaras: trasera triple: 50 MP principal, con estabilización óptica OIS y PDAF; 50 MP ultra gran angular (f/2.2); 50 MP teleobjetivo tipo periscópico, zoom óptico 3x. Cámara frontal de 50 MP (f2.2). Grabación de vídeo 4K hasta 60fps Sistema operativo: Android 15 con capa Nothing OS 3.5 Batería: 5.150 mAh, carga inalámbrica 15 W, carga rápida 65 W, carga inversa Dimensiones y peso: 160,6 x 75,6 x 9,0 mm; 218 gramos Otros: certificación IP68, panel trasero transparente con Glyph Matrix, huella óptica bajo pantalla, Wi-Fi 7

Carga rápida: Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra. Cortesía de Amazon

Para quién es: usuarios que necesiten un móvil con buena autonomía y carga muy rápida.

Por qué lo recomendamos: está muy centrado en la fotografía, con 3 sensores bastante potentes: uno principal de 50 MP, un telefoto periscópico (el zoom largo ha mejorado bastante) y un sensor súper detallado (llegando a 200 MP en algunos modos). Las imágenes diurnas salen con gran nitidez, buen rango dinámico, colores vivos, pero sin pasarse de saturación y detalles como texturas y sombras que se conservan bien, sin mucho ruido. En modo nocturno se defiende bastante, aunque obviamente la calidad baja y algunas escenas pierden detalle comparadas con la competencia. Por ejemplo, hice una fotografía de noche en un parque alumbrado con farolas y era prácticamente imposible distinguir las hojas de los árboles.

También me ha gustado mucho su pantalla, especialmente porque aunque usara el móvil a pleno sol, podía ver el contenido perfectamente gracias a su alto nivel de brillo. Por otro lado, tiene buena autonomía (podía estar hasta 2 días o más sin cargarlo) y dispone de un sistema de carga rápida que consigue llegar al 100% desde apagado en menos de una hora. Se calienta bastante, eso sí.

Sus puntos débiles: cuando visualizas contenido multimedia durante un rato largo, grabas vídeos o juegas, tiende a calentarse bastante y el nivel de batería baja muy rápido.

Ficha técnica Pantalla: 6,73 pulgadas, LTPO OLED con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz; resolución WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles); 3.200 nits; soporte para HDR10+, Dolby Vision; vidrio protector Xiaomi Shield Glass 2.0 Procesador: Snapdragon 8 Elite RAM: 16 GB Almacenamiento: 215 GB / 1 TB Cámaras: trasera con 3 sensores:​ principal con 50 MP, sensor Sony LYT-900 de 1 pulgada, lente Leica Summilux ƒ/1.63, con OIS; Ultra gran angular de 50 MP, lente con campo de ~115°, ƒ/2.2; Telefoto / zoom de 50 MP con zoom óptico medio (≈3×) ƒ/1.8; además un telefoto periscópico de 200 MP con zoom óptico ~4,3× (ƒ/2.6). Frontal de 32 MP. Grabación 8K a 30fps y 4K hasta 120fps con estabilización avanzada​ Sistema operativo: HyperOS 2 (basado en Android 15) Batería: 5.410 mAh. Carga rápida por cable: 90 W HyperCharge; carga inalámbrica: 80 W Dimensiones y peso: 161,4 x 75,3 x 9,35 mm; 226 gramos Otros: protección IP68, sistema de disipación térmica “3D Dual-Channel IceLoop”

Otros modelos de smartphones de gama alta interesantes

Si estás buscando un smartphone con carga muy rápida

OnePlus 13 tiene un sistema de carga rápida de 100W: cuando lo he utilizado con el cargador original, ha pasado del 10 al 100% de batería en aproximadamente media hora. Es de los más rápidos que he probado nunca. Además, en la configuración se pueden realizar algunos ajustes que regulan la carga inalámbrica para que sea más silenciosa durante la noche, establecer algunas restricciones en la resolución de las imágenes y la calidad del audio para ahorrar batería… El otro elemento que me ha parecido súper útil es un botón deslizante situado en su lateral izquierdo (la marca lo llama Alert Slider) que permite cambiar rápidamente entre los modos de sonido, silencio y vibración. Lo utilizo muchísimo: pongo el sonido al levantarme, luego cambio a vibración cuando mi hija duerme la siesta para no molestar, silencio cuando no quiero que nada me interrumpa…

OnePlus 13. Cortesía de Amazon

Si estás buscando un smartphone para contenido multimedia

Honor Magic 7 Pro cuenta con una estupenda pantalla de 6,8 pulgadas de tipo OLED con hasta 120 Hz de tasa de refresco y 2.800 x 1.800 píxeles de resolución, se complementa con un sistema de altavoces con una magnífica calidad para tratarse de un teléfono móvil. Mientras otros modelos sufren con los graves, aquí están muy conseguidos, y además se puede subir el volumen sin distorsionar. Gemini viene preinstalado y, hay una carpeta con 8appsque el terminal sugiere en base al uso que se da al dispositivo habitualmente. También hace transcripciones automáticas en la app notas (cuando la he probado ha habido algunos fallos) e incluye un borrador de objetos por IA en las fotografías, que me ha gustado bastante.

Honor Magic 7 Pro. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre móviles de gama alta

¿Qué diferencia hay entre un móvil de gama alta y uno de gama media?

Los móviles de gama alta suelen incorporar procesadores más potentes, pantallas de mayor calidad, cámaras avanzadas con varios sensores y más memoria RAM/almacenamiento. También ofrecen mejor construcción (materiales premium) y soporte de actualizaciones más prolongado.

¿Vale la pena pagar más por un móvil de gama alta?

Depende de tus necesidades. Si buscas máximo rendimiento en juegos, fotografía profesional, conectividad 5G avanzada o longevidad del dispositivo, la inversión suele compensar.

¿Los móviles de gama alta son más seguros?

Ofrecen mejores sistemas de seguridad biométrica (huella ultrasónica, reconocimiento facial avanzado) y más parches de seguridad, pero la seguridad también depende del uso del usuario.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de febrero de 2026.

