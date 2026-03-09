Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Días Naranjas de PcComponentes: 15 ofertas top en tecnología y hogar con hasta un 60% de descuento

La campaña exclusiva de rebajas mantiene los tiempos de entrega y la gratuidad en pedidos superiores a 50 euros. Puedes ahorrar, en algún caso, más de 500 euros

Los Días Naranjas de PcComponentes más irresistibles: lo mejor en tecnología y hogar con hasta un 60% de rebaja.CORTESÍA DE FREEPIK
Daniel Muela
Daniel Muela

Enero y febrero ya son historia, pero aún hay plataformas de comercio electrónico que se resisten a dejar de proporcionar a sus usuarios una ofertas muy competitivas. Es el caso de PcComponentes con su campaña exclusiva denominada Días Naranjas: múltiples descuentos de hasta el 60% no solo en productos tecnológicos, también en pequeño y gran electrodoméstico e, incluso, en algunos superventas de belleza y cuidado personal. Tanto es así que en esta selección que hemos preparado con mucho mimo, hemos fichado productos en los que ahorrar, llegado el caso, más de 500 euros. Esta promoción de grandes ofertas en más de mil referencias de su catálogo se extenderá hasta el próximo 15 de marzo. ¡Que no se te escapen las mejores porque se agotan con rapidez!

Disfruta de todas las ofertas en PcComponentes

Batería externa de carga rápida con 20.000 mAh

La marca Ugreen es sinónimo de calidad y fiabilidad. Por eso, destacamos esta powerbank de carga rápida de 100 vatios de potencia. Puede llegar a cargar un MacBook Pro de 14 pulgadas al 50% en tan solo 30 minutos. Incorpora tres puertos USB y un panel led digital.

30% de descuento, ahorra 15 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 34,99€ en PcComponentes

Afeitadora eléctrica Philips

Protección, precisión y máxima comodidad de la piel en cada pasada: así esta afeitadora eléctrica último modelo. Dispone de un sistema anti irritación para pieles sensibles, tanto para ser utilizado en seco y en mojado, incluso, bajo la ducha. Además, sus cabezales son muy flexibles e incluye un recortador de gran precisión.

45% de descuento, ahorra 50 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 59,99€ en PcComponentes

Repetidor wifi 6 de doble banda, de TP-Link

Si necesitas una mejor y mayor cobertura wifi en casa, sigue leyendo. Este repetidor proporciona una gran estabilidad de red y es capaz de dar hasta 3.000 Mps. Algo que viene muy bien si teletrabajamos o estudiamos en casa y necesitamos mover una gran cantidad de datos. Además, incorpora la tecnología puntera wifi 6.

44% de descuento, ahorra 49 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 59,99€ en PcComponentes

Altavoces bluetooth Creative

Para el PC o el portátil unos altavoces de calidad son siempre un complemento muy necesario. De aspecto minimalista, son muy fáciles de configurar, proporcionan una calidad de sonido superior con una gran profundidad y un entorno bluetooth inalámbrico muy fluido.

42% de descuento, ahorra 50 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 68,99€ en PcComponentes

Ratón Logitech Pro X para profesionales y 'gaming’

Este periférico no solo vale para elevar la calidad del trabajo realizado con movimientos precisos y ágiles. También funciona muy bien en entornos gaming de máxima exigencia. No aporta ninguna latencia inesperada y su diseño es ultraligero (pesa únicamente 60 gramos). Además, cuenta con ergonomía simétrica y cinco botones programables.

33% de descuento, ahorra 44 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 85,90€ en PcComponentes

Microondas Teka de 900 vatios de potencia

Este pequeño electrodoméstico proporciona una cocción eficiente, precisa y versátil de sus alimentos. Su grill alcanza los 1.000 vatios de potencia y es perfecto para dar a tus platos preferidos un acabado perfecto y un dorado sin igual. Además, su capacidad real es de 25 litros, por lo que podrás incluir dentro de él piezas más grandes y recipientes voluminosos.

50% de descuento, ahorra 90 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 89,99€ en PcComponentes

Monitor de PC LG UltraGear de 23,8 pulgadas

Las oportunidades en forma de rebajas que presentan los SmartDays de PcComponentes están para aprovecharse. Sobre todo, si se necesita cambiar con urgencia el monitor antiguo del ordenador. Este modelo de LG ofrece una frecuencia de actualización de 180 Hz, que no solo servirá para optimizar el trabajo de cada día, sino también a nivel gaming.

37% de descuento, ahorra 60 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 99€ en PcComponentes

Auriculares 'gaming’ con micrófono HyperX

Autonomía y precisión sonora van de la mano en estos auriculares que se convertirán en una auténtica delicia para cualquier gamer que se precie. Su micrófono es desmontable, consta de una conectividad simultánea y una libertad inalámbrica de muy alto rendimiento: aportan hasta 120 horas de uso continuado.

26% de descuento, ahorra 40 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 109,99€ en PcComponentes

Barra de sonido inalámbrica, de Samsung

Lleva el sonido del televisor a otro nivel mientras disfrutas de una noche relajada en la sala de estar o en el salón. Esta barra de sonido de alta gama contiene sonido adaptativo, diálogos nítidos y un aumento de los graves en efetos y pistas musicales de gran fidelidad. Por otro lado, también rinde muy bien en el universo gaming más competitivo.

54% de descuento, ahorra 140 euros. Precio mínimo histórico.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 119€ en PcComponentes

Aspiradora escoba sin cables Dreame H12

Revoluciona la limpieza del hogar con su sistema Wet&Dry, un aparato de autolimpieza y potencia de corte profesional. Su motor sin escobillas está equipado con más de 15.000 Pa de succión para potenciar su buen trabajo en suelos duros y alfombras de pelo corto. Entre otros detalles, proporciona hasta 35 minutos de autonomía.

40% de descuento, ahorra 120 euros. Precio mínimo histórico.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 179€ en PcComponentes

Robot aspirador friegasuelos con base de autovaciado, de Roborock

Para los amantes de los suelos limpios y que nunca hayan tenido un robot aspirador en su poder, este modelo rebajado por los Días Naranjas de PcComponentes les sorprenderá. Su nivel sonoro en funcionamiento es moderado, posee una función de fregado a tres niveles y presenta una navegación avanzada y de mapeo rápido de toda la vivienda.

48% de descuento, ahorra 170 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 179€ en PcComponentes

Móvil Xiaomi Redmi Note 14 con 256 GB de capacidad

Este smartphone de gama media lo tiene todo para colarse entre los 20 modelos más vendidos de 2026. Y no es para menos: además de su gran capacidad interna para almacenar contenidos, presenta una lente principal superior a 100 Mpx y un diseño elegante y redondeado en su aspecto exterior. La resolución de su pantalla es prémium: 2.400 x 1.080.

28% de descuento, ahorra 70 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 179€ en PcComponentes

Frigorífico Combi Total No Frost, de Teka

Este gran electrodoméstico es una de las rebajas más prominentes de esta selección. Su control electrónico interior permite hacer ajustes precisos, su sistema de congelación y enfriamiento rápido conserva la cada de frío en todo momento y su cajón FreshBosx mantiene frutas y verduras en las mejores condiciones de humedad. Además, es muy silencioso.

60% de descuento, ahorra 531 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 349€ en PcComponentes

Smart TV LG QNED de 43 pulgadas

Máxima calidad de imagen y conectividad en espacios reducidos: así es este modelo de televisor plano de última generación de la marca LG. Es compatible, además, con la tecnología HDR10 y HLG que garantiza imágenes vibrantes y detalladas, ideales para el universo gaming, los deportes y el cine en casa, incluso, en habitaciones pequeñas.

52% de descuento, ahorra 420 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 379€ en PcComponentes

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16 GB de RAM

Si estás cansado de que tu antiguo portátil ya no fluye como antes, no te preocupes. Hemos fichado una gran oferta que no puedes dejar escapar. Esta máquina, de la firma Lenovo, integra Windows 11 y 1 TB SSD de capacidad. Junto con una conectividad simultánea en cuestión de puertos, permite ejecutar software profesional, edición multimedia y multitarea avanzada.

17% de descuento, ahorra 130 euros.

ofertas pccomponentes​ dias naranjas
Compra por 619€ en PcComponentes

Preguntas frecuentes sobre las rebajas de PcComponentes en los Días Naranjas

¿Hay envíos gratuitos en esta campaña especial de ofertas de PcComponentes?

Así es. A partir de pedidos superiores a 50 euros. Las devoluciones, llegado el caso, tampoco tienen coste alguno.

¿En los Días Naranjas de PcComponentes también se registran precios mínimos históricos?

Así es. Además, cada día una parte del catálogo se renueva con ofertas flash que tienen asociadas bajadas de precio muy pronunciadas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_