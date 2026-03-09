Días Naranjas de PcComponentes: 15 ofertas top en tecnología y hogar con hasta un 60% de descuento

Los Días Naranjas de PcComponentes más irresistibles: lo mejor en tecnología y hogar con hasta un 60% de rebaja.

La campaña exclusiva de rebajas mantiene los tiempos de entrega y la gratuidad en pedidos superiores a 50 euros. Puedes ahorrar, en algún caso, más de 500 euros

Enero y febrero ya son historia, pero aún hay plataformas de comercio electrónico que se resisten a dejar de proporcionar a sus usuarios una ofertas muy competitivas. Es el caso de PcComponentes con su campaña exclusiva denominada Días Naranjas: múltiples descuentos de hasta el 60% no solo en productos tecnológicos, también en pequeño y gran electrodoméstico e, incluso, en algunos superventas de belleza y cuidado personal. Tanto es así que en esta selección que hemos preparado con mucho mimo, hemos fichado productos en los que ahorrar, llegado el caso, más de 500 euros. Esta promoción de grandes ofertas en más de mil referencias de su catálogo se extenderá hasta el próximo 15 de marzo. ¡Que no se te escapen las mejores porque se agotan con rapidez!

Batería externa de carga rápida con 20.000 mAh

La marca Ugreen es sinónimo de calidad y fiabilidad. Por eso, destacamos esta powerbank de carga rápida de 100 vatios de potencia. Puede llegar a cargar un MacBook Pro de 14 pulgadas al 50% en tan solo 30 minutos. Incorpora tres puertos USB y un panel led digital.

30% de descuento, ahorra 15 euros.

Batería externa de carga rápida con 20.000 mAh. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Afeitadora eléctrica Philips

Protección, precisión y máxima comodidad de la piel en cada pasada: así esta afeitadora eléctrica último modelo. Dispone de un sistema anti irritación para pieles sensibles, tanto para ser utilizado en seco y en mojado, incluso, bajo la ducha. Además, sus cabezales son muy flexibles e incluye un recortador de gran precisión.

45% de descuento, ahorra 50 euros.

Afeitadora eléctrica Philips. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Repetidor wifi 6 de doble banda, de TP-Link

Si necesitas una mejor y mayor cobertura wifi en casa, sigue leyendo. Este repetidor proporciona una gran estabilidad de red y es capaz de dar hasta 3.000 Mps. Algo que viene muy bien si teletrabajamos o estudiamos en casa y necesitamos mover una gran cantidad de datos. Además, incorpora la tecnología puntera wifi 6.

44% de descuento, ahorra 49 euros.

Repetidor wifi 6 de doble banda, de TP-Link. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Altavoces bluetooth Creative

Para el PC o el portátil unos altavoces de calidad son siempre un complemento muy necesario. De aspecto minimalista, son muy fáciles de configurar, proporcionan una calidad de sonido superior con una gran profundidad y un entorno bluetooth inalámbrico muy fluido.

42% de descuento, ahorra 50 euros.

Altavoces bluetooth Creative. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Ratón Logitech Pro X para profesionales y 'gaming’

Este periférico no solo vale para elevar la calidad del trabajo realizado con movimientos precisos y ágiles. También funciona muy bien en entornos gaming de máxima exigencia. No aporta ninguna latencia inesperada y su diseño es ultraligero (pesa únicamente 60 gramos). Además, cuenta con ergonomía simétrica y cinco botones programables.

33% de descuento, ahorra 44 euros.

Ratón Logitech Pro X para profesionales y 'gaming'. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Microondas Teka de 900 vatios de potencia

Este pequeño electrodoméstico proporciona una cocción eficiente, precisa y versátil de sus alimentos. Su grill alcanza los 1.000 vatios de potencia y es perfecto para dar a tus platos preferidos un acabado perfecto y un dorado sin igual. Además, su capacidad real es de 25 litros, por lo que podrás incluir dentro de él piezas más grandes y recipientes voluminosos.

50% de descuento, ahorra 90 euros.

Microondas Teka de 900 vatios de potencia. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Monitor de PC LG UltraGear de 23,8 pulgadas

Las oportunidades en forma de rebajas que presentan los SmartDays de PcComponentes están para aprovecharse. Sobre todo, si se necesita cambiar con urgencia el monitor antiguo del ordenador. Este modelo de LG ofrece una frecuencia de actualización de 180 Hz, que no solo servirá para optimizar el trabajo de cada día, sino también a nivel gaming.

37% de descuento, ahorra 60 euros.

Monitor de PC LG UltraGear de 23,8 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares 'gaming’ con micrófono HyperX

Autonomía y precisión sonora van de la mano en estos auriculares que se convertirán en una auténtica delicia para cualquier gamer que se precie. Su micrófono es desmontable, consta de una conectividad simultánea y una libertad inalámbrica de muy alto rendimiento: aportan hasta 120 horas de uso continuado.

26% de descuento, ahorra 40 euros.

Auriculares 'gaming' con micrófono HyperX. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Barra de sonido inalámbrica, de Samsung

Lleva el sonido del televisor a otro nivel mientras disfrutas de una noche relajada en la sala de estar o en el salón. Esta barra de sonido de alta gama contiene sonido adaptativo, diálogos nítidos y un aumento de los graves en efetos y pistas musicales de gran fidelidad. Por otro lado, también rinde muy bien en el universo gaming más competitivo.

54% de descuento, ahorra 140 euros. Precio mínimo histórico.

Barra de sonido inalámbrica, de Samsung . CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Aspiradora escoba sin cables Dreame H12

Revoluciona la limpieza del hogar con su sistema Wet&Dry, un aparato de autolimpieza y potencia de corte profesional. Su motor sin escobillas está equipado con más de 15.000 Pa de succión para potenciar su buen trabajo en suelos duros y alfombras de pelo corto. Entre otros detalles, proporciona hasta 35 minutos de autonomía.

40% de descuento, ahorra 120 euros. Precio mínimo histórico.

Aspiradora escoba sin cables Dreame H12. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Robot aspirador friegasuelos con base de autovaciado, de Roborock

Para los amantes de los suelos limpios y que nunca hayan tenido un robot aspirador en su poder, este modelo rebajado por los Días Naranjas de PcComponentes les sorprenderá. Su nivel sonoro en funcionamiento es moderado, posee una función de fregado a tres niveles y presenta una navegación avanzada y de mapeo rápido de toda la vivienda.

48% de descuento, ahorra 170 euros.

Robot aspirador friegasuelos con base de autovaciado, de Roborock. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Móvil Xiaomi Redmi Note 14 con 256 GB de capacidad

Este smartphone de gama media lo tiene todo para colarse entre los 20 modelos más vendidos de 2026. Y no es para menos: además de su gran capacidad interna para almacenar contenidos, presenta una lente principal superior a 100 Mpx y un diseño elegante y redondeado en su aspecto exterior. La resolución de su pantalla es prémium: 2.400 x 1.080.

28% de descuento, ahorra 70 euros.

Móvil Xiaomi Redmi Note 14 con 256 GB de capacidad. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Frigorífico Combi Total No Frost, de Teka

Este gran electrodoméstico es una de las rebajas más prominentes de esta selección. Su control electrónico interior permite hacer ajustes precisos, su sistema de congelación y enfriamiento rápido conserva la cada de frío en todo momento y su cajón FreshBosx mantiene frutas y verduras en las mejores condiciones de humedad. Además, es muy silencioso.

60% de descuento, ahorra 531 euros.

Frigorífico Combi Total No Frost, de Teka. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Smart TV LG QNED de 43 pulgadas

Máxima calidad de imagen y conectividad en espacios reducidos: así es este modelo de televisor plano de última generación de la marca LG. Es compatible, además, con la tecnología HDR10 y HLG que garantiza imágenes vibrantes y detalladas, ideales para el universo gaming, los deportes y el cine en casa, incluso, en habitaciones pequeñas.

52% de descuento, ahorra 420 euros.

Smart TV LG QNED de 43 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16 GB de RAM

Si estás cansado de que tu antiguo portátil ya no fluye como antes, no te preocupes. Hemos fichado una gran oferta que no puedes dejar escapar. Esta máquina, de la firma Lenovo, integra Windows 11 y 1 TB SSD de capacidad. Junto con una conectividad simultánea en cuestión de puertos, permite ejecutar software profesional, edición multimedia y multitarea avanzada.

17% de descuento, ahorra 130 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16 GB de RAM. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Preguntas frecuentes sobre las rebajas de PcComponentes en los Días Naranjas

¿Hay envíos gratuitos en esta campaña especial de ofertas de PcComponentes?

Así es. A partir de pedidos superiores a 50 euros. Las devoluciones, llegado el caso, tampoco tienen coste alguno.

¿En los Días Naranjas de PcComponentes también se registran precios mínimos históricos?

Así es. Además, cada día una parte del catálogo se renueva con ofertas flash que tienen asociadas bajadas de precio muy pronunciadas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.