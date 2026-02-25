Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
OFERTAS Y DESCUENTOS

La crema de Weleda favorita de Victoria Beckham se desploma a su precio más bajo con un 41% de descuento

Repara, nutre e hidrata: la aliada perfecta para pieles secas o agrietadas que necesitan un cuidado intensivo

Considerada como la crema de las 'celebrities', repara las pieles secas, dañadas o agrietadas. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Los parches para granos de Anne Hathaway, el potenciador de brillo capilar de Kérastase que usa Madison Beer o la gomina para cejas de Rosalía. Cuando una celebrity desvela su secreto beauty mejor guardado, el producto se convierte en objeto de deseo.

Victoria Beckham confesó en una entrevista que la icónica crema Weleda Skin Food es un básico en su rutina desde hace años y que siempre la lleva en el bolso. Los maquilladores tampoco se resisten: les encanta por el efecto que deja en la piel: más jugosa y preparada antes del maquillaje.

La pregunta es inevitable: ¿qué tiene de especial para que conquiste a todo el mundo? Es un aliado infalible para pieles secas, agrietadas o irritadas gracias a su acción intensiva. Su precio es otro de sus grandes atractivos: va directo a la lista de productos low-cost que sí merecen la pena.

41% de descuento, ahorra 4,35 euros.

Esta crema Weleda Skin Food es un éxito de ventas en Amazon.
COMPRA POR 6,30€ EN AMAZON

Crema Weleda Skin Food: todo lo que puede hacer por tu piel

Testada dermatológicamente, destaca por su poder reparador y nutritivo inmediato. Aporta hidratación, protege frente a agresiones externas, previene la desecación cutánea y calma la piel. También se caracteriza por una gran versatilidad: se puede aplicar en el rostro y también en el cuerpo, en zonas como labios, manos o codos.

El objetivo es claro: una piel sana e hidratada desde la primera aplicación. “No tiene rival” o “hace años que la uso, deja un acabado espectacular”, comentan varios usuarios. En Amazon cuenta con la valoración perfecta del 74% de compradores.

41% de descuento, ahorra 4,35 euros.

Esta crema Weleda Skin Food repara, hidrata y nutre.
COMPRA POR 6,30€ EN AMAZON

Fórmula 100% natural

Ofrece un cuidado completo a través de una composición con extractos biológicos de plantas medicinales como el pensamiento silvestre, manzanilla y caléndula, junto a una base de aceites y ceras vegetales.

41% de descuento, ahorra 4,35 euros.

Esta crema Weleda Skin Food está formulada con ingredientes de origen natural.
COMPRA POR 6,30€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_